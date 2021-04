Los candidatos a las elecciones del 4M en la Comunidad de Madrid continúan con sus campañas electorales por los platós de televisión. Isabel Díaz Ayuso ha visitado esta mañana 'Espejo Público' y le ha dedicado unas duras palabras a Pablo Iglesias, provocando la sorpresa de Susanna Griso.

"Dice que no quiere hablar de Pablo Iglesias, pero en las últimas horas ha dicho que nació del mal para hacer el mal", ha recordado la periodista, que también ha mostrado la respuesta que dio el líder de Unidas Podemos en su perfil de Twitter: "Si mi familia no estuviera amenazada de muerte me lo tomaría a risa, pero decir esto en un contexto de amenazas y tensión, es de una irresponsabilidad absoluta. Cuando la diferencia ideológica se lleva al ataque personal se abre la puerta al fascismo y la violencia".

Pero Ayuso no tenía intención de suavizar sus palabras y se ha reafirmado: "Creo que Pablo Iglesias es el mal y lo he dicho siempre. No me parece una buena persona". "Ha vivido siempre de lo público para perpetuarse. Nació con discursos radicales, bebió del chavismo, nació de las televisiones en Venezuela. Su partido, desde lo ético, lo político y lo económico, se nutrió de las peores dictaduras, de las pocas que quedan en el mundo y que son comunistas", empezaba diciendo.

La política del PP ha acusado a Iglesias de alentar "las algaradas callejeras", de "romper los escaparates de los comerciantes" e incluso de mentir y hablar "con rabia contenida". También le ha criticado por vivir "con una opulencia tremenda", entre otras muchas cosas. Su discurso estaba siendo tan largo que Griso se ha visto obligada a cortarlo: "Por dios, no siga".

"Decir que es el mal es tanto como decir que es el demonio, señora Ayuso. Seguro que hay otra manera de expresarlo", le ha dicho la presentadora. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha negado a rebajar el tono: "Creo que es mala persona”. “Lo que hace con los demás es pura agresividad", ha finalizado.