Este lunes, 'Espejo Público' ha analizado los últimos días de campaña de los principales candidatos que se presentan a las elecciones de la Comunidad de Madrid este 4 de mayo. Durante este debate, uno de los colaboradores hizo un comentario sarcástico que provocó la risa de la presentadora.

Esto ha pasado cuando el mencionado tertuliano criticaba a Gabilondo, alegando que "parecía Cantinflas" pero que lo peor es "el fondo de este señor y sus dos socios". Fue en este momento cuando lanzó el comentario que tanta gracia hizo a Griso.

"El discurso del condón. Y lo he dicho bien, he dicho lo que he querido decir: el discurso del condón es indigno". Ante tal afirmación, Susanna ha querido saber a qué se estaba refiriendo con esas palabras, a lo que él ha respondido: "El famoso discurso del cordón sanitario".

Ha sido entonces cuando la presentadora ha empezado a reír: "¡Ah, del cordón! Perdón. Estaba pensando en un preservativo y no sabía a qué venía. Vale, que lo has dicho con ironía". A lo que el comentarista ha respondido: "Absoluta".