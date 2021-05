Rocío: contar la verdad para seguir viva se despidió tras doce capítulos en los que Rocío Carrasco ha contado el infierno por el que ha pasado durante los últimos 20 años; una historia que ha conmocionado a gran parte del país por los presuntos malos tratos psicológicos a los que ha estado sometida. Ahora bien, antes de dar el último adiós (que será el próximo miércoles en plató), esta madre coraje quiso lanzar un último mensaje a su hija, la mediática Rocío Flores.

En Supervivientes, la joven quiso que su progenitora la llamase para felicitarle su cumpleaños, a lo que esta dice: "no es verdad, lo diga quien lo diga. Mi hija no me ha felicitado el cumpleaños nunca, jamás, a partir de que se fue de mi casa. Sí lo hizo por la tele. Tuvo que irse a un reality a miles de kilómetros. Tenía que ganarse el favor de la gente". Y es que aunque parece que el acercamiento entre David Flores y Rocío Carrasco es posible, entre esta y Rocío Flores parece cada vez más lejano.

La protagonista también se pronuncia sobre el presunto parecido que guarda su hija con Rocío Jurado: "no, ojalá se parecieran. Desgraciadamente no es así. Si se hubiesen parecido, la historia que estoy contando sería diferente o no la estaría contando". Y sobre el color de los ojos de su padre y de Rocío Flores asegura que "esos ojos veía cuando era peque. Yo dejé de reconocerla el 27 de julio de 2012".

Los hijos deben preocuparse por los padres también #RocioVerdad12 pic.twitter.com/ugI1UW9g3N — MaryGH2 (@Mary202085797) May 26, 2021

Antes de terminar el capítulo, los responsables de la docuserie quisieron saber por qué intentó que no saliera a la luz la noticia sobre la paliza que recibió de su pequeña, a lo que ella responde de forma tajante: "es mi obligación defenderla, yo soy su madre, por mucho que diga que su madre es Olga. Yo pese lo que le pese a ella, la que la ha echado por aquí soy yo. Y me llamo Rocío Carrasco Mohedano y era mi obligación".