Tiene 28 años y es de Las Palmas de Gran Canaria. Belinda Falcón arrasó el pasado sábado, 29 de mayo, en el programa de Telecinco 'Talent Show'.

Con una potencia vocal brutal, en compañía de los acordes de una guitarra, Belinda interpretó ‘Nana Triste’ de Natalia Lacunza y enfrentándose a los mentores Risto Mejide, Isabel Pantoja y Danna Paola.

Isabel Pantoja y Danna Paola han quedado completamente fascinadas con la habilidad musical de Belinda y se han deshecho en halagos en su valoración.

"Estoy como si hubiese cantado yo. No me esperaba esta noche escuchar algo así. Me has emocionado mucho. Eres una gran artista. Tienes una fuerza impresionante. Transmite absolutamente lo que cantas. Qué te puedo decir más, Viva Canarias y ¡Viva Tú!", afirmó la tonadillera.

"Hay una calidez y un brillo en tu voz muy especial. Puedes hacer lo que tú quieras. Es muy bello lo que haces. Eres arte y yo también estoy muy sorprendida. Has hecho la canción completamente tuya y me has conquistado completamente", expresó la joven actriz y cantante mexicana Danna Paola.

"Yo sí me lo esperaba porque en el pequeño vídeo que vemos antes de la actuación ya se veía un degustación de lo que hemos visto. ¿Por qué tú no puedes tener una carrera como mucha otra gfente que canta peor que tú? Me flipa que gente que no sabe entonar un do y le tienen que poner el autotune autotune todo el día y tú con esa voz que tienes no tienes un carrerón en este país", manifestó Risto Mejide.

La puja ha estado entre Isabel Pantoja y Danna Paola, pero finalmente ha sido la joven actriz y cantante mexicana quien se ha hecho con la voz de la grancanaria pagando por ella la nada despreciable cifra de 22.000 euros.

En 2016, la joven artista grancanaria participó en 'La Voz' de Antena 3.