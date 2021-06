Tal y como ya se había dejado caer en los diferentes platós de Telecinco, el documental de Rocío Carrasco no terminó anoche y contará con una segunda parte. La hija de Rocío Jurado volverá a hablar en un formato de corte similar y titulado en esta ocasión 'En nombre de Rocío'. Durante la emisión de la entrega extra de 'Contar la verdad para seguir viva' con la protagonista en plató, Carlota Corredera anunció esta segunda parte, que ya cuenta con un adelanto con imágenes de Rocío en su regreso a Chipiona: "Pensaron que Chipiona les pertenecía, pensaron que su desprecio quedaría impune, pensaron mal", rezaban los títulos, que añadían: "Y creyeron que la más grande no se dio cuenta".

"Se creían que no iba a venir por las condiciones en las que estaba. No tengo que conquistar Chipiona, solo tengo que venir y lo he hecho", expresa Rocío en el adelanto, haciendo alusión directa a algunos de sus familiares, que serán el centro de estas nuevas entregas.

"¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con Amador, con tus hermanos Gloria y José Fernando, con Ortega Cano y con Rosa?", pregunta la redactora a Carrasco, a lo que ella responde con un rotundo "sí" a todo. El tráiler también avanza que el programa llegará en otoño de este año.