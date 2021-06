La audiencia de 'Supervivientes' está de uñas. Tanto es así, que muchos de los seguidores del popular programa de Telecinco estás pidiendo su inmediata cancelación a través de las redes sociales. ¿El motivo? Aseguran que hay continuos tongos en las pruebas y se quejan del comportamiento de algunos participantes.

Las denuncias de trampas en el programa son algo recurrente. No sólo de esta edición. También de anteriores. No hay emisión del programa que no esté salpicada de quejas y acusaciones de trampas por parte de los telespectadores, a través de internet.

Lo cierto es que en muchas ocasiones los seguidores del programa sacan a la luz cierta manga ancha por parte de la organización con los participantes. Si bien, las estadísticas dicen que la tostada no cae siempre del lado de la mantequilla, y que estas "errores" unos días benefician a unos y otros, a otros.

¿Supervivientes? Ésto es una mierda, cancelación ya. Encima aguantando a la enajenada de Marta. #ConexionHonduras7 — CowboyDeMedianoche👗=🐜 (@CowboyDeMedian1) 24 de mayo de 2021

Otro de los motivos recurrentes por los que la audiencia pide la cancelación del programa es por la actitud o presencia de algunos concursantes. Y es que entre que nunca llueve a gusto de todos y que la red está plagada de "trolls", "antis" y "ultras", resulta difícil que no haya nadie que levante las armas para pedir la cabeza de tal o cual participante o, directamente y como es el caso, la suspensión del programa.

Lo que también es casi seguro es que nadie en Telecinco escuchará estas peticiones. El motivo está muy claro: "Supervivientes" sigue siendo caballo ganador en las cifras de audiencia. Pese a que ciertas ediciones del "reallity" se resientan en el reparto de espectadores, la cruda realidad es que sigue siendo uno de los programa estrella del canal.

Eso sí, las cifras de audiencia ni se acercan a las de la nueva gran creación de Telecinco: 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', una serie con los testimonios de Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado, en la que repasa su vida. Presta especial atención en su matrimonio con Antonio David Flores y su relación con su hija, Rocío Flores, con la que lleva tiempo sin tener relación.

Ante el éxito del programa, Telecinco ya ha anunciado una secuela, en la que la hija de la difunta tonadillera hablará de su relación con la familia de su madre. Sin lugar a dudas, será otro bombazo para los de Mediaset.