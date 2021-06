Las lágrimas han estado muy presentes en la gala 9 de la novena edición de 'Masterchef'. Nada más empezar, Jiaping abandonó las cocinas del talent culinario de TVE después de hacer una quesada con frutos rojos, postre que fue calificado como "despropósito" por el jurado en la primera prueba. "No es apetecible", asegura Pepe Rodríguez.

"Me siento muy afortunada por haber estado en 'Masterchef' hasta el noveno programa. Ha sido una experiencia única, inolvidable y maravillosa. Me llevo a todos mis compañeros", afirmó Jiaping en su despedida del talent culinario de TVE.

Después de una accidentada prueba de exteriores en la que Fran, María y Mery sufrieron quemaduras durante el cocinado, el jurado convirtió en expulsada a Amelicious, una de las grandes favoritas, tras realizar un plató de verduras "sin sentido ni hilo conductor" en la prueba de eliminación. "'Masterchef' lo gana quién evoluciona, no el que mejor cocina porque si no el programa se acabaría el primer día. Esto (el plató) sería involución", aseguró Pepe Rodríguez.

La expulsión de Amelicious desató un auténtico drama en las cocinas del formato. Ofelia y Mery rompieron a llorar desconsoladamente al conocer el veredicto mientras que María no pudo contener su alegría por el veredicto, llevándose las criticas de las redes sociales por su 'mal ganar': "El trío calavera se va disolviendo. Yo no tengo ese problema porque como siempre he estado sola...".