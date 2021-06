El pasado fin de semana, 'Viva la vida' siguió testando la faceta de Alejandra Rubio como entrevistadora. Después de poner en aprietos a su madre, Terelu Campos, con un comprometido cuestionario, el domingo llegó el turno de Carmen Borrego. Entre otros asuntos, la colaboradora quiso conocer si su tía estaría dispuesta a volver a trabajar en 'Sálvame'.

"¿Por qué te interesaste en ser defensora de la audiencia después de lo mal que habías salido de ahí?", le preguntó Alejandra a Carmen, que alegó motivos económicos: "Me hicieron una oferta y necesito trabajar. A lo mejor, viniendo solo los fines de semana no gano mucho dinero".

En cuanto a si está preparada para volver al plató del espacio de Jorge Javier Vázquez, la hija de María Teresa Campos no cerró la puerta del todo: "Es un programa muy difícil. Sabes que te van a caer por todos los lados, pero muchas veces tienes que avanzar y hacer otras cosas".

Estas declaraciones fueron recogidas el pasado martes en 'Sálvame'. "El titular es que vuelve a este programa", aseguró Kiko Hernández, aunque Carmen confesó que en estos momentos no se siente del todo preparada. De todas formas, aunque lo estuviera, parece que el programa vespertino ya ha retirado la oferta que le había realizado hace unas semanas.

"Me acaban de decir algo. Ese tren ya pasó", aseguró Jorge Javier Vázquez en nombre de la dirección del formato de La fábrica de la tele. "No lo digo yo, me lo han dicho por el pinganillo", explicó el presentador mientras sus compañeros reían a carcajadas por este giro de guion.