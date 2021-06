Antena 3 ha vuelto a poner nerviosa a los espectadores con sus anuncios de que pronto Pablo Díaz, mítico concursante de Pasapalabra y que lleva acumulados 208.800 euros en 254 programas -en el momento de la publicación de este artículo-, podría llevarse finalmente el bote millonario que ha ido acumulando durante los últimos meses. En un anuncio que publicó el programa se podía ver a Díaz hiperventilando en el rosco con solamente una pregunta por resolver.

En el vídeo, el concursante se queda prácticamente sin respiración con lo que puede llegar a ocurrir al responder la palabra que se oculta en la letra "X". La cadena no ha avanzado más y tan solo especifica que este momentazo ocurrirá "muy pronto", por lo que tampoco se mojan en la fecha.

Cómo ya ocurrió hace meses, el spot no dice nada de que el concursante vaya a ganar el rosco, pero lo han dejado caer. Hace meses se anunció algo parecido y al final acabó en nada. Una jugada bastante simple del programa para ganar un extra de audiencia por un día.

Debido al engaño de la primera vez, en esta ocasión los espectadores no se hacen muchas ilusiones y puede ser que el programa tire otra vez de falsa victoria para ganar audiencia. ¿O no? Todavía no se sabe y solo se conoce que el programa se emitirá muy pronto en Antena 3. Si al final se confirma la victoria de Pablo Díaz este se embolsará nada menos que 1.780.000 euros. Habrá que esperar y ver que hace Díaz en el mencionado programa.