Tras casi ocho semanas conviviendo junto a Lola en Playa Destierro, Palito Dominguín se convirtió anoche en la nueva expulsada de 'Supervivientes 2021'. En una votación entre las dos y Omar, que ayer recibía la visita de su novia Anabel Pantoja, la audiencia daba la sorpresa y expulsaba a la sobrina de Miguel Bosé, lo que dejó a Lola completamente abatida. Hay que recordar que Palito y Lola habían conseguido eliminar a todos y cada uno de sus compañeros que se han enfrentado a ellas en las votaciones.

"No, no, no, no", comenzó a repetir una Lola en shock ante la decisión del público. "Eres una puta ganadora, eres una crack", le intentaba consolar Palito, también emocionada. "¡No, Palito! Teníamos que irnos juntas", exclamaba con angustia Lola.

Mientras Lola se deshacía en lágrimas y abrazaba a su fiel compañera, Carlos Sobera les dedicaba unas palabras: "Sois amigas con mayúsculas". "Somos hermanas, Carlos", le corregía ella. "Una hermandad que surgió de una forma espontánea, natural, hace dos meses (que se dice pronto dos meses) que ha transcendido hasta haceros sentir hermanas", añadió el presentador.

"Habéis enfrentado juntas 55 días con sus 55 noches. Habéis superado el hambre, la soledad, habéis sobrevivido juntas, habéis pescado más de 200 peces. Habéis recordado juntas a vuestros seres queridos, a los que están, a los que ya se han ido. Habéis visto el atardecer durante nueve largas semanas. Habéis conmocionado al país, tenéis que saberlo. Son muchos los que piensan que sois concursantes bárbaras, descomunales, incomparables a lo largo de la historia de 'Supervivientes", apuntó.

"No voy a saber qué hacer sin ti, no me lo puedo creer", dijo Lola, a lo que su amiga replicó: "Sí lo sabes porque estuviste una semana solita y lo lograste". "Vaya dos se quedan aquí, Carlos. Me gustaría que estuviéramos los tres hasta el final, pero haber perdido ante estos dos cracks que son todo corazón... No podría pedir más. Este es mi premio, no llegar hasta el final", expresó la joven.