'Ya es mediodía' analizó la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, Margarita Valcarce, que ha solicitado a la policía científica un análisis "exhaustivo" de las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad que grabaron la supuesta agresión de Íñigo Errejón a un vecino de Lavapiés en Madrid. El hombre de 67 años afirmó haber sido víctima de una agresión el pasado 2 de mayo tras haberle pedido una foto al líder de Más País.

El debate se encendió en el programa de Telecinco que presenta Sonsoles Ónega, llevándose más tiempo de la cuenta. "Las imágenes no son muy claras, pero a él se le ve, él estaba en el escenario del crimen", aseguró Manuel Cerdán. "Eso él no lo niega. Él niega los hechos", expresó la presentadora, que añadía: "Algo pasó".

Javier Ruiz, presente también en la mesa, replicó: "No, no, no. O no. Algo pasó... o no. Este es un procedimiento en el que la pena es el proceso, en el que se te arrastra durante meses en programas dando voz a este tipo de informaciones". La presentadora, metida de lleno también en el debate, quiso aclarar: "Digo que él reconoce la bronca, no quiero sembrar la duda, por Dios".

Fue entonces cuando Manuel Cerdán quiso intervenir, pero la presentadora le cortaba para irse a publicidad. "Estoy fuera de tiempo, compañeros". Sin embargo, el contertulio se quejó: "Te he pedido la palabra desde hace cinco minutos". La presentadora le regañó por no obedecer las órdenes de la dirección: "No, no, no, Cerdán, estoy fuera de tiempo. ¿Qué quieres, que me echen? ¿Cerdán, me echan? ¿Me contratas luego tú?".