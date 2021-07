El canario Pablo Díaz se ha convertido en el ganador del tercer bote más alto de "Pasapalabra", haciéndose con 1.828.000 euros tras seis años en el programa, cuya preparación -asegura- es "como una oposición", y ha descubierto al joven de 24 años "Twitch", plataforma en la que comenzó preparándose y que ahora ve como parte de su futuro.

"Estaba pletórico, sentí que se me quitó un peso de encima gigante. Creo que lo primero que pensé fue en la gente que me quiere, y en que casi seis años de oposición habían llegado a su fin de una forma muy buena. Había logrado el objetivo en el que había pensado estos últimos años", cuenta Pablo Díaz en una rueda de prensa virtual.

Tras 259 programas ininterrumpidos, el tinerfeño se ha convertido en el quinto ganador del programa en la historia de la televisión en España con la respuesta "Dux", con la que completó las 25 preguntas del rosco y se hizo con el bote 1,8 millones de euros de Pasapalabra (Antena 3).

"He dormido como tres horas, ayer no se me ocurrió otra cosa que hacer 'stream' en Twitch hasta las cuatro de la mañana. Estoy muy contento, ha sido una noche súper buena con mis amigos", cuenta el joven canario, aún procesando la "resaca emocional". "Hiperventilé, y después pensé 'ya está, por fin", cuenta el ganador.

Hasta hacerse con el bote, Díaz ha acumulado un total de 309 programas y se ha enfrentado a catorce oponentes, además de haberse quedado en doce ocasiones a una sola palabra de hacerse con el bote. "Haber estado tanto tiempo ha hecho que me dedicara a ello casi como si fuera un trabajo".

Desde que su abuela le dijera que se presentase al concurso cuando era adolescente han pasado varios años, en los que el canario aceptó la propuesta y posteriormente enfocó una preparación ardua. "A los dieciocho vi el programa y me dije a mí mismo que era muy difícil. En 2015 me puse a estudiar en serio, vi todos los programas, apunté las difíciles y repasé el diccionario", señala.

Aunque asegura que su ritmo de estudio no ha seguido un ritmo homogéneo, puesto que lo ha compaginado con sus estudios de música, define su media de estudio en "unas cinco o seis horas diarias", un ritmo que se ha intensificado "los tres últimos años", en los que asegura haber estudiado "muchísimo más", aconsejado por el exganador David Leo, que se hizo en 2016 con un bote de 1.866.000 euros.

Asegura que no suele estar nervioso al ponerse frente al rosco, gracias al carácter rutinario que el programa ha tenido en su vida los últimos años. "Al Pablo Díaz del primer programa le diría que disfrute del momento y reconozca las cosas buenas que el programa le da, (…) que no se obsesione tanto por ganar el bote", reflexiona, incidiendo en que es importante "que la gente vaya a Pasapalabra para disfrutarlo".

No se considera "una persona de caprichos", así que afirma que el bote lo destinará a comprarse una casa. "Los únicos caprichos que me he dado han sido cosas de videojuegos, para poder jugar en stream", explica haciendo referencia a la plataforma Twitch, que le ha servido para prepararse de cara a los programas y también para compartir su música.

"He descubierto que "Twitch" es una de mis pasiones. Lo seguía mucho antes, pero este último año me he dado cuenta de que es de las cosas que más me gustan. He descubierto que me encanta hacer música en Twitch , incluso más que en auditorios. Ha sido de las mejores cosas que me han pasado este año".

Ahora que ha finalizado su etapa en "Pasapalabra", ve la plataforma como el espacio en el que desarrollar su carrera. "Si a la gente le gusta, voy a seguir", dice el canario que, aunque es consciente de que "el tema de las redes sociales es volátil", se plantea "canalizar la música" a través de "Twitch". "Quiero seguir estudiando música, me gustaría terminar piano y hacer algo centrado en los medios audiovisuales", destaca.

Y es que el tinerfeño ha compaginado sus estudios con la preparación del programa, y también con trabajos de música. "Mi último examen fue el 30 de junio, y el bote lo gané al día siguiente", explica sobre su día a día hasta el momento, en el que también ha llevado a cabo encargos como compositor.

De momento no planea "volver a concursos de televisión", y focaliza su futuro en seguir formándose como músico mientras impulsa su perfil de "Twitch", asegurando que del icónico programa además del bote se ha llevado "la experiencia".