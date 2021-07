El recuerdo de Mila Ximénez sigue estando muy presente en el plató de 'Sálvame', rebautizado con su nombre. Este sábado el nombre de la colaboradora fallecida hace unas semanas volvió a sonar en directo después de que Kiko Hernández y Belén Esteban recibieran unos detalles muy especiales.

"Quiero decir una cosa que nos ha pasado en publicidad muy emocionante", comenzaba diciendo el tertuliano, que explicaba que un amigo les había traído unos obsequios de su amiga: "A mí me ha dejado un cuadro. Lo pondré al lado de mi cama. Ya te tengo conmigo otra vez", comentaba emocionado Hernández.

"Si es que nos seguimos acordando de ella, cómo no nos vamos a acordar", comentaba el presentador, que hacía una "una confesión muy personal": "Estoy temiéndome el verano. Creo que cuando paremos, a los que nos vaya tocando las vacaciones, va a ser cuando el cuerpo nos diga 'plas". "Sí, nos está salvando el trabajo", reconocía Hernández.

Belén Esteban rompía a llorar y contaba a la audiencia lo que le había regalado Mila: "A mí me ha dejado un pañuelo. Ya lo sabía porque había hablado con la familia". "Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, la presencia de Mila Ximénez. Yo sueño muchas veces con ella. Hay veces que me viene su voz a la memoria. Me viene su risa", comentaba Jorge Javier, que añadía: "Hemos pasado un buen ratito recordándote Mila", le ha asegurado.