La cantante India Martínez vivió en la noche de ayer una de esas actuaciones que quedan para siempre grabadas en el imaginario de un artista… Y de su público.

La artista cordobesa fue la encargada de homenajear en el primer programa de la nueva temporada de Lazos de Sangre (TVE) a la gran María Jiménez.

Presentado por Boris Izaguirre, el espacio hace un repaso por la vida y la biografía de diferentes celebridades españolas que, en su gran mayoría, se han convertido en iconos o personalidades muy queridas en nuestro país.

En esta ocasión, fue la cantante María Jiménez la protagonista de la primera entrega de este formato. Por este motivo, para homenajear a la artista, la productora del programa quiso contar con India Martínez para que, a través de su voz, regalase a la audiencia una versión del éxito Se acabó de Jiménez.

Con un “va por ti, María”, Boris Izaguirre daba paso a la cantante que ya se veía algo incómoda incluso antes de comenzar la actuación.

“¿Me la podéis poner otra vez?”

Ni los primeros acordes de la guitarra consiguieron ubicar a la cantante que, en reiteradas ocasiones, se tocaba la oreja y ponía caras de extrañeza, lo que hacía presagiar que algo no iba bien.

Bastaron nada más que dos estrofas de la canción para que la cantante se levantase de forma abrupta el sofá en el que se encontraba y espetase un “Es que no veo la letra, es que no veo la letra, ¿me la podéis poner otra vez?.

India Martínez corta en directo su actuación homenaje a María Jiménez porque no lee bien la letra - Historia de España 63 #lazosmariajimenez pic.twitter.com/fI9R9qJwpn — Xavi Oller 📺 (@xaviioller) 20 de julio de 2021

En este momento, India Martínez decidía parar en seco su actuación para poder resolver los fallos técnicos que le impedían cantar con normalidad. Sin embargo, como la performance estaba prevista como broche de cierre del programa y se quedaron sin tiempo, Martínez tuvo que grabar la actuación que, posteriormente, fue emitida pero no en directo como estaba planeado.

Tras finalizar el programa, la cantante se pronunció sobre lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter asegurando que “estaba previsto poner un telepromter con la letra, ya que no es una canción que canto habitualmente, pero el equipo técnico no lo puso y eso me desconcertó”, compartió la artista achacando el problema a las cosas del directo.

Sin embargo, las redes sociales criticaron que la cantante no se hubiese aprendido la letra de la canción de María Jiménez para poder sacar la actuación adelante si surgía algún tipo de contratiempo como finalmente ha ocurrido.