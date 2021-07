Supervivientes llega a su fin y cada vez queda menos para conocer quién será el ganador o ganadora del reality de supervivencia extrema de Telecinco.

Melyssa Pinto, Olga Moreno, Gianmarco Onestini y Lola se jugarán este viernes el convertirse en el mejor ‘robinson’ de la que es ya una de las ediciones mas largas de la historia del concurso.

Un fin de fiesta que ha llegado con polémica tras la filtración de la fecha de la final del concurso antes de tiempo y que, además, este año contará con un hecho histórico hasta el momento: Jorge Javier Vázquez no será el encargado de presentar la última gala del concurso.

Según ha confirmado el propio presentador, será Carlos Sobera el encargado de conducir el último programa acompañado de Lara Álvarez.

Durante la gala, los espectadores del programa no pasaron por alto un divertido pero incómodo momento vivido entre Vázquez y la ex – superviviente Marta López.

Tirando de la ironía y acidez que caracteriza al de Badalona, Jorge Javier aprovechó para tirarle una pullita a la también colaboradora de Sálvame que provocó un gran revuelo en Twitter a favor del presentador.

Durante el transcurso de la gala, se pudo ver cómo Marta López se encontraba en la segunda fila del plató cuando, habitualmente, suele estar sentada en los sillones que ocupan el centro del mismo. Este detalle no pasó desapercibido para Vázquez puesto que, quien ocupaba esa primera fila, era nada más y nada menos que Alexia Rivas, archienemiga declarada de López tras el conocidísimo caso del Merlos Place.

“¡Qué dura es la televisión!”

Al percatarse de la colocación de las concursantes y usando su ingenio, el presentador espetó a la colaboradora una frase que dejó a López visiblemente incómoda. “¡Hay que ver qué dura es la televisión! Marta López, 21 años en televisión y la ponen en un taburete, llega Alexia...", soltó Vázquez ante la incredulidad de la ex – concursante y los aplausos del público.

Sin embargo, Marta López no quiso quedarse ahí y le respondió al presentador con un tajante “¿tú te crees que a mi me afecta? Cuando esta señora lleve 21 años aquí, me lo cuentas…”.