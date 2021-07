“Hoy he enviado un ramo de Peonías blancas al cielo como hacía siempre, con una nota de perdón”. Así comienza la demoledora y emocionante carta que Ana Obregón le ha dedicado a su madre en el día de su santo y dos meses después de su fallecimiento a los 95 años de edad.

La actriz, que se encuentra en Mallorca con unos amigos intentando disfrutar del que ha calificado como “el segundo peor verano de mi vida”, ha querido enviar a su madre un mensaje a través de su cuenta de Instagram para recordar a su progenitora con unas preciosas palabras.

Este devastador texto se suma a otros que la bióloga le dedica periódicamente a su hijo, cuando se cumple un año de su marcha y de la que reconoce que no se va a recuperar nunca.

Desde que partiera su madre, Ana Obregón se ha visto obligada a recomponerse para que su padre recibiese todo el amor y el cariño que necesita en estos duros momentos.

Sin embargo, en la misiva compartida por la presentadora, Obregón asegura que tiene que engañarse a sí misma “pensando que aún tengo a mi mejor amiga sujetándome la mano con ese amor infinito que solo puede dar una madre”.

“Perdón por no haber entrado en tu duelo”

La carta Obregón le dedica a su madre no es solo una muestra de amor sino que también, a través de sus letras, destilan cierto arrepentimiento por parte de la actriz al no haberse podido despedir emocionalmente de su madre como le hubiera gustado.

“Perdona Mamá por no haber entrado todavía en tu duelo, pero es que ya no me quedan lágrimas”, escribe la presentadora a su madre.

Ahora, Ana Obregón ha decidido irse a uno de sus lugares favoritos de la geografía española, a Palma de Mallorca, para desconectar y recomponerse de este año tan duro y sombrío al que ha tenido que hacer frente.