Telecinco emitió anoche el debate final de 'Supervivientes' con el que cierra esta polémica edición. No obstante, la ganadora Olga Moreno responderá a todo lo relacionado con el documental de Rocío Carrasco y lo sucedido en sus meses de ausencia en su propio programa especial programado para el miércoles.

Tras el revuelo generado, el programa dio los resultados del televoto con el que Olga fue venciendo a sus contrincantes. El miércoles Olga obtuvo el 75,23% de los votos frente a los 24,77% de Tom. El viernes, en el primer televoto contra Lola, la ganadora venció con el 75,8% frente a los 24,2%. Posteriormente, Jordi comunicó que en el televoto entre Olga y Melyssa, Olga consiguió el 67,48% de votos ante los 32,52% de su compañera. La última votación, que se cuadriplicó respecto a la final de la edición anterior, Olga vencía a Gianmarco con el 61,17% de los votos.

Los resultados no convencieron a muchos espectadores en redes sociales y a varios concursantes en plató. Melyssa, por ejemplo, se quejó de que su línea aparecía como no disponible: "Si la gente no puede enviar mensajes pues es por algo. Mi madre intentó enviar mensajes y no pudo". Gianmarco hizo o propio: "Me ha dolido todas las personas que han intentado votar y no han podido. No pongo en duda el programa pero me ha dolido que un montón de seguidores no han podido votar".

Jordi González quiso despejar cualquier tipo de duda: "El día 23 hubo saturación de líneas por avalancha de participación. Y el problema fue técnicamente resuelto sin perjuicio de ninguno de los participantes". "Cuando hay saturación de llamadas, se bloquea el televoto para todo el mundo. No a unos sí y a otros no. ¿Habéis intentado enviar mensajes en Nochevieja? Pues eso sucedió en la final", aclaró el presentador mientras en redes se repetían los mensajes de "tongo".