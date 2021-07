'Mujer' fue líder de la noche del martes a falta de su última entrega este miércoles. La serie turca logró un buen 18,7% y 1.737.000 espectadores. Previamente, 'Inocentes' se mantuvo en su línea con un 13,4% y 1.602.000. En Telecinco, el estreno de la película 'Yesterday' fue segunda opción con un correcto 11,7% y 1.341.000 seguidores, mientras que 'Lazos de sangre' se desangró con su programa dedicado a María Teresa Campos: 6,6% y 775.000 fieles. Le superó 'Todo es verdad' en Cuatro con un 7,7% y 794.000 seguidores.

PRIME TIME

'El Hormiguero stars' "Joaquín": 1.337.000 y 11,5%

Thank you for watching

'Semana inolvidable': 1.133.000 y 14,5%

- 'Inocentes': 1.602.000 y 13,4%- 'Mujer': 1.737.000 y 18,7%

'Cine 5 estrellas' "Yesterday (2019)": 1.341.000 y 11,7%

'Viaje al centro de la tele': 921.000 y 7,7%

'Lazos de sangre' "Maria teresa campos": 775.000 y 6,6%

'Lazos de sangre: el debate' "María teresa campos": 472.000 y 6,4%

'laSexta clave': 435.000 y 4,6%

'El intermedio:the very best': 435.000 y 3,8%

'The flash': 363.000 y 3%

'The flash': 264.000 y 2,6%

'First dates': 416.000 y 4,1%

'Todo es verdad': 794.000 y 7,7%

'Espacios increibles': 201.000 y 2%

'El comisario montalbano' "El juego de los espejos": 570.000 y 4,8%

'La escapada costera de gino en italia': 243.000 y 2,5%

'Documentos tv' "Los "bots" del dinero": 120.000 y 1,9%

LATE NIGHT

'Inocentes': 531.000 y 11,8%

'Love is in the air': 553.000 y 11,5%

'El desmarque de cuatro': 151.000 y 3,9%

'JO Tokyo' en La 1: 198.000 y 6,1%

'Cine laSexta' "Batman forever": 155.000 y 3,6%

'Metropolis': 71.000 y 1,8%

'Festivales de verano' "Silvia perez cruz y marco mezquida": 31.000 y 1,2%

SOBREMESA Y TARDE

'Sálvame limon': 1.559.000 y 14,6%

'Sálvame naranja': 1.532.000 y 17,6%

'Sálvame tomate': 1.346.000 y 15,8%

'Tokyo en juegos': 828.000 y 7,7%

'Dos vidas': 559.000 y 5,7%

'Servir y proteger': 660.000 y 7,4%

'El cazador': 626.000 y 7,8%

'España directo': 493.000 y 6,2%

'Aquí la tierra': 701.000 y 7,9%

'Amar es para siempre': 1.145.000 y 11,6%

'Tierra amarga': 1.077.000 y 12,3%

'¡Boom!': 888.000 y 11,3%

'Pasapalabra': 1.724.000 y 20,5%

'Zapeando:previo': 482.000 y 4,4%

'Zapeando': 618.000 y 5,7%

'Mas zapeando': 552.000 y 5,6%

'Mas vale tarde:avance': 413.000 y 4,4%

'Mas vale tarde': 428.000 y 5,2%

'Todo es mentira': 486.000 y 4,5%

'Todo es mentira bis': 444.000 y 4,6%

'Cuatro al dia': 435.000 y 5,2%

'Cuatro al día a las 20h': 420.000 y 5,1%

'Saber y ganar': 713.000 y 6,5%

'Grandes documentales': 365.000 y 3,8%

'Documenta2': 203.000 y 2,4%

MAÑANA

'El programa del verano': 539.000 y 18,4%

'Ya es mediodía': 1.197.000 y 15,4%

'Espejo Público verano': 315.000 y 14%

'Más Espejo Público verano': 356.000 y 10,1%

'Cocina abierta de Karlos Arguiñano': 814.000 y 13,9%

'La ruleta de la suerte': 1.610.000 y 19,1%

'JO Tokyo': 94.000 y 10,6%

'JO Tokyo': 443.000 y 10,8%

'Alerta Cobra': 79.000 y 3,2%

'Alerta Cobra': 116.000 y 4,2%

'Alerta Cobra': 203.000 y 6,2%

'Alerta Cobra': 246.000 y 5,3%

'Callejeros viajeros': 148.000 y 2,1%

'Callejeros viajeros': 158.000 y 1,6%

'Aruser@s fresh': 181.000 y 7,9%

'Al rojo vivo:previo': 192.000 y 6,4%

'Al rojo vivo': 519.000 y 9,1%

'Espacios Increibles': 54.000 y 1,7%

'Mañanas de cine': "El capitán intrépido": 176.000 y 3,6%

'Historias naturales': 134.000 y 1,6%

RANKING

Día

Telecinco 14,4%, Antena 3 14%, La 1 8,4%, Autonómicas (FORTA) 8,1%, Temáticas de pago 7,5% laSexta 5,1%, Cuatro 4,8%, La 2 2,9%, Autonómicas privadas 0,3%.

Mes

Telecinco 17,3%, Antena 3 13,1%, La 1 8,7%, Temáticas de pago 7,8%, Autonómicas (FORTA), 7,7% laSexta 5,6%, Cuatro 5,3%, La 2 2,9%, Autonómicas privadas 0,3%.