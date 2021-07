Como era de esperar, la entrevista de Olga Moreno en Telecinco ha dividido a partidarios y detractores de Rocío Carrasco, también en la propia cadena. Isabel Rábago, una de las colaboradoras del especial que se emitió anoche, criticó que la mujer de Antonio David Flores hubiera vetado a varios colaboradores para no tener que enfrentarse a ellos en su reaparición tras ganar 'Supervivientes'.

"Ojalá todos se sentaran en un plató como se sentó Rocío Carrasco. A ella se le pudo preguntar por todo y por todos. Pero todos no son como ella. Fin", manifestó la periodista en redes sociales. Su tuit provocó la respuesta de Kiko Matamoros y de Antonio Rossi, que también estuvieron presentes en la polémica entrevista.

Matamoros, uno de los personajes más críticos con Carrasco, cargó contra su compañera para defender a Olga: "Querida Isabel, no deberías confundir las circunstancias de una y otra ni las responsabilidades de cada quien. Creo que Olga contará su verdad esta noche y al espectador le corresponde decidir. No obstante, percibo cierto olor a goma quemada. Lo siento por ti, sabes que te quiero".

Antonio Rossi también se sumó a las críticas: "Isabel, no me parece justo esto que has puesto, sobre todo conociendo como conoces en qué consiste el programa en el que participas y más si has aceptado las condiciones para estar en él".

Ante el revuelo que se estaba generando, Rábago intentó matizar sus palabras: "Tranquilidad... mi tuit se refiere a que hay temas que no le competen a Olga. Por eso a Rocío se le pudo preguntar por todo y por todos. A Olga se le preguntará por todo lo que se refiere a ella".