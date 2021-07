Después de que Rocío Carrasco rompiera un cuarto de siglo de silencio en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la serie documental que Telecinco emitió entre los pasados 21 de marzo y 2 de junio, que motivó el cese como colaborador de Mediaset de Antonio David Flores, su ex esposo y padre de sus hijos Rocío y David, ha llegado el turno de Olga Moreno, que recientemente ha ganado 'Supervivientes 2021'. Y es que la vencedora del programa de Mediaset se encuentra en el punto de mira después de los alegatos tan brutales de la protagonista de la controversial docu-serie y fue entrevistada por Carlos Sobera y varios colaboradores como Isabel Rábago, Antonio Rossi, Marta López, Maestro Joao, Cristina Tárrega y Kiko Matamoros en 'Ahora Olga'.

"Estoy muy nerviosa. No vengo a convencer a nadie. No vengo a hablar de Rocío Carrasco, vengo a hablar de lo que se ha dicho de mí", comenzó.

"He visto a mi familia derrumbada. A mi marido, a Rocío, a David y a mi hija de 8 años, Lola, pero soy una persona muy fuerte y voy a estar siempre a su lado. Me han echado mucho de menos, pero aquí estoy", ha relatado sobre como ha visto a su familia tras su paso por 'Supervivientes'.

Ha remarcado que lo único que ha hecho ha sido cuidar a Rocío y David, los hijos de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. "Yo lo único que he hecho en estos 22 años es darle mucho amor a unos hijos que no son míos. Lo volvería a hacer. Me hubiese gustado que su madre estuviese ahí siempre porque para nosotros hubiera sido más fácil, pero no pierdo la esperanza. Espero que abra los ojos y sepa que sus hijos están ahí".

"Yo he remado a favor. Lo único que he hecho es dar amor, estar en todos los médicos, estar en todas las tutorías... Y la que debería haber estado es ella porque yo no soy su madre. Yo soy una mujer que conocí a mi marido con dos hijos", añadió.

Sobre el intento de suicidio que protagonizó Rocío Carrasco hace casi dos años, Olga Moreno manifiesta que "¿Cómo quieres que yo ayude a Rocío Carrasco?" ante la pregunta de Isabel Rábago. "Yo sé lo que he hecho cuando yo me he enterado. Cuando Antonio David sale de 'Gran Hermano', en el hall del hotel nos cuenta el abogado lo que ha sucedido. Días después el padre se lo cuenta a su hija, que llama a Rocío Carrasco y no voy a decir más nada", agrega.

"Estábamos los quince días al cien por cien con los niños. Yo no he tenido mala relación con Rocío Flores. Ella era muy de su padre y cualquier persona que rozara a su padre era como 'me va a quitar el puesto'. Me costó la vida ganármela", explica.

"Me he pasado seis años de mi vida dedicándome a cazar piojos. De mi casa se iban los niños como dos pinceles y cuando volvían a los 15 días tenía que irme de caza otra vez. En mi casa no había sitio ya para meter más productos", decía la defensora de la audiencia de 'Sálvame'.

"Yo, por respeto a los niños, no voy a entrar en nada de eso. Esos niños han ido como un pincel saliendo de mi casa. Los niños han estado de punta en blanco. Yo con la higiene soy demasiado. Esto me parece... Te puedo decir que los niños han ido perfectos. Yo soy muy limpia. Que hayan tenido piojos cuando eran chicos, bueno, pero a mí qué me va a decir. Los niños siempre han ido de punta en blanco. Solo puedo decir que no soy ninguna guarra", ha remarcado.

En Navidad de 2010, David Flores tuvo que ingresar en el hospital a causa de una neumonía. El menor tenía por aquel entonces unos 12 años y asegura que Rocío Carrasco había sido avisada y que tardó cinco días en acudir al centro hospitalario. Por otro lado ha negado que ni Antonio David Flores ni ella le dijeran que su madre no iba a ir a verle.

"Eso es mentira. David ingresó porque tenía una neumonía o pulmonía, no sé, y Rocío llamó a su madre y después de no sé si cuatro o cinco días, que yo estaba en la cama con él para sujetarle las vías, llegaron sobre la una de la madrugada. "Mi reacción fue '¡Anda, David, mira quién ha venido, tu madre, qué alegría!", contó.

"Si va por otro sitio ahí sí que no se lo voy a consentir. Lo único que he hecho es cuidar de sus hijos, que no son míos. ¿Dantesco? No te lo voy a consentir. Te lo digo de corazón y no vayas por ahí, sobre todo por tu hijo. Soy la más buena del mundo pero por ahí no paso si es lo que quiere insinuar", narró al ver un fragmento de la docu-serie en las que Rocío Carrasco califica de "dantesco" el haberse encontrado a la pareja de su ex en la cama con su hijo.

"¿No pudo pensar que la mujer de su marido estaa cuidando de su hijo porque tenía una neumonía que nos daba miedo? Su hija sufrió mucho porque su madre no estaba con su hermano. Por eso Rocío no se hablaba con su madre", sentencia.

Réplica de Rocío Carrasco

Sálvame habría decidido cambiar de día la sección Hable con ella, que conduce Rocío Carrasco como defensora de la audiencia. El espacio, que normalmente se emite los martes o los miércoles, pasaría esta semana al jueves, un día después de la emisión del especial de Olga Moreno.

Desde el programa confían en recoger todos los comentarios y opiniones de Olga durante el especial, para que Rocío pueda contestar libremente desde su espacio apenas unas horas después de la emisión de la esperada entrevista