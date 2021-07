Pablo Díaz ha reaparecido en Antena 3 casi un mes después de haber ganado el bote millonario de 'Pasapalabra'. El joven músico consiguió completar el rosco tras más de 200 entregas y se hizo con el premio de 1.828.000 euros que ya ha empezado a gastar, tal y como desveló ayer en 'Espejo Público'.

"Los primeros euros los invertí en el tinte de mi pelo" ha dicho el exconcursante, que ahora luce el pelo verde. Pero más allá de las bromas, el concursante desvelaba en qué ha empezado a gastar el dinero: "Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado han sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch" revelaba.

"Yo juego esos juegos muy rápido y quería probarlos un poquito y por eso me lo compré. Pero ahora en cosas más serias, lo quiero emplear para ayudar a mis padres, para que en el terreno económico no tengan problemas" confesaba. Además, su gran sueño es independizarse: "No mucha gente de mi edad puede decir, me puedo comprar una casa".

Sin embargo, Pablo ha tenido que hacer frente a que Hacienda se quede con una buena tajada del premio: "Representa el 43 % en la comunidad de Madrid. Unos 800.000 €. Yo me quedo 1 millón de euros. Me doy con un canto en los dientes" afirmaba. "A mí me gusta mucho Madrid. Estoy mirando comprar una casa, el alquiler está muy caro y si puedes tener dinero para comprar una casa es una buena inversión", añadía.

El canario entra "en un selecto grupo" de Hacienda tras ganar Pasapalabra

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que Pablo Díaz Sánchez, el ganador del bote de 1.828.000 euros del programa de televisión 'Pasapalabra', tendrá que pagar 870.125 euros en su próxima declaración de la Renta por haberse adjudicado dicho premio.

Gestha señala que tras haber logrado el premio, el concursante del programa de Antena 3 se integrará en el reducido grupo de los mayores declarantes del IRPF, al que solo pertenecen el 0,05% de los contribuyentes.

Antes del 30 de junio de 2022, Pablo deberá presentar su declaración de la Renta correspondiente a 2021 y afrontar un tipo efectivo del 44,71%.

Gestha puntualiza que no se ha podido acceder a las bases del Concurso en Antena 3, por lo que los importes de los premios obtenidos en 2020 y 2021 se han extraído de la información publicada.

Asimismo, los Técnicos de Hacienda desconocen otras circunstancias personales o familiares que aumenten el mínimo personal con carácter general y tampoco conocen los otros rendimientos ordinarios del concursante que habría que añadir el cálculo del IRPF al tipo marginal máximo, ni las reducciones y deducciones a las que podrían tener derecho.

No obstante, las anteriores limitaciones se pueden asumir para calcular estimativamente el impacto fiscal que le corresponderá al concursante en su residencia fiscal en la Comunidad de Madrid.