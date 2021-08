El pasado sábado 31 de julio el programa 'Socialité' vivió un tenso encuentro con Iker Casillas. Un equipo del formato de Telecinco intentó charlar con el portero en su pueblo, Navalacruz, pero acabó con un cara a cara con él después de intentar entrevistarlo y que les pidiera que lo dejaran en paz.

En las imágenes se observa como una reportera se acerca al futbolista con una cámara que enfoca al suelo por la presencia de niños para hacerle varias preguntas: "¿Me estáis preguntando con la cámara encendida?", les dice al percatarse de lo que ocurre.

La periodista le plantea varias dudas. Sin embargo, Casillas advierte de que no quiere que le persigan más: "Si me haces siete preguntas seguidas me mosquea bastante. Tonto no soy. No hagas tantas preguntas seguidas".

El equipo del programa decidió, entonces, alejarse, pero siguieron grabándolo desde la distancia. Hecho del que se da cuenta el exportero, que seguían grabando todavía, por lo que se acercó a ellos mostrándose visiblemente enfadado.

Tras todo esto, la cuenta de Twitter del programa anunciaba lo siguiente:

Desde el programa de Mediaset se indicó que el exportero "se encara brutalmente con un equipo de ''Socialité'. Además, con un faldón inferior con la siguiente leyenda: "Eva González era más simpática que Sara Carbonero".

Ante las imágenes que se emitieron en el programa, es exportero ironizaba en redes.

Un poco más y me vuelvo loco!! Saco cuchillos!! Bazucas!! Tanques!! Cazas!! Misiles!! En fin… #FelizFinDeSemana a todos!! Incluido a vosotros @socialitet5 !! Me gusta vuestro programa… https://t.co/cIGrywYfaM — Iker Casillas (@IkerCasillas) 31 de julio de 2021

Con posterioridad, el programa presentado por María Patiño mostró más imágenes en el que el equipo vuelve a acercarse al exjugador. En esta ocasión no consiguen ninguna respuesta porque les explica que se encuentra afónico. Sin embargo, los reporteros no se conforman a marcharse sin declaración alguna, lo que provoca que muchos vecinos del pueblo increpen a la reportera y al cámara.

Los reporteros de 'Socialité', denunciaban en el programa haber recibido insultos por parte de los vecinos. Y señalaban que además, Iker Casillas había comenzado a hacer un directo de Instagram enseñando a la reportera y comentando la 'jugada'. Una 'jugada' a la que se sumaron otros compañeros de profesión como Gerard Piqué, que afirmaba "estar disfrutando" de la surrealista escena.

"Gracias a Iker Casillas estamos siendo vistos a nivel internacional, hasta en Abu Dabi. Quiero mandar un beso, que estamos siendo vistos a nivel mundial", explicaba a la audiencia muy enfadada la presentadora, María Patiño. Que cargaba las culpas de lo ocurrido al deportista, Iker Casillas.

Todo esto, además, ha provocado gran revuelo en las redes, tanto a favor como en contra de ambos protagonista del 'altercado', los reporteros del programa de Telecinco y del exportero del Oporto, Iker Casillas.