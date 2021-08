La vuelta de las vacaciones no ha sido nada satisfactoria para Carlota Corredera.

La presentadora de Sálvame se ha reincorporado al trabajo después de disfrutar de un merecido descanso durante unos días en Formentera acompañada por sus mejores amigos.

El éxito de Rocío, contar la verdad para seguir viva ha dejado exhausta a la conductora gallega quien, después de la tormenta mediática, ha decidido poner tierra de por medio y encontrar esa necesaria y buscada calma en uno de los entornos más paradisiacos de nuestro país.

Acompañada, entro otros por el director del programa vespertino de Telecinco, David Valldeperas, Corredera ha compartido con sus compañeros y compañeras de plató lo bien que lo había pasado durante estos días de desconexión y lo mucho que le había servido este descanso para volver con más fuerzas para tomar los mandos de uno de los buques insignia de Telecinco.

Sin embargo, parece que las vacaciones de Carlota no han sido todo lo perfectas que ella esperaba.

Ante la atenta mirada de sus compañeros, la gallega compartía con ellos un aparatoso y complicado accidente que sufrió la presentadora y que, de no haber tenido suerte, podría haber tenido unas complicadas consecuencias.

“Tengo un edema interno”

Un “golpe tremebundo”. Con estas palabras definió Carlota Corredera el doloroso contratiempo que sufrió durante su estancia en la isla.

Mientras presentaba el programa, Carlota se pinchó con la petaca del micrófono justo en la zona afectada por la caída, y fue tan grande el dolor, que no pudo evitar contarle a los colaboradores el percance que tuvo mientras estaba en Formentera.

“Me caí, sufrí un trompazo impresionante, tengo un pedazo de edema interno. Tenía la mitad del culo negro, no colorcito morado, negro, negro. Lo tengo también inflamado, me hice mucho daño", relataba la periodista mientras daba detalles de lo peligrosa que había sido la caída. “Me ha dicho mi fisio, que es quien me está tratando, que un centímetro más y me hubiera roto el coxis."