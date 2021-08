Mediaset España ha creado una nueva estrella televisiva.

Desde que saltase a los platós de la famosa cadena, Anabel Pantoja se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla convirtiéndose en una pieza fundamental del gran puzzle que ha formado la factoría de Sálvame en los casi 12 años que lleva en antena.

Deslenguada, divertida, histriónica, natural, emocional y transparente son algunos de los adjetivos que definen a la sobrina de Isabel Pantoja quien, por méritos propios, parece que puede llegar a desbancar a la cantante.

Sus cifras son apabullantes y su éxito incalculable. La ‘Pantojita’, como la llaman en el programa vespertino de Telecinco, suma en Instagram la escalofriante cantidad de 1,6 millones de seguidores, colocándose como una de las figuras españolas más seguidas en esta red social.

Todo lo que toca la novia del concursante grancanario de Supervivientes, Omar Sánchez, se convierte en oro y las firmas se la rifan porque saben que Anabel Pantoja es sinónimo de éxito asegurado.

Un éxito del que La Fábrica de la Tele, productora de Rocío, contar la verdad para seguir viva, ha querido sacar rédito con una exclusiva que ha dejado a la colaboradora sin habla y que ha sorprendido a todo el equipo del plató y a la audiencia: Anabel Pantoja tendrá su propio documental.

Anabel, al desnudo

“Se va a hablar mucho del gen Pantoja. Es como en la película ‘Eva al desnudo’, en la que la actriz secundaria se come a la protagonista. Si se montó gorda con lo de Rocío Carrasco, con esto ya ni te cuento”, advertía Kiko Hernández antes de soltar la bomba.

Con estas palabras, Anabel Pantoja se ponía cada vez más nerviosa porque no sabía qué ocurría y necesitaba una explicación por parte del equipo. “No me hagáis daño”, sollozaba visiblemente afectada.

En este momento, el colaborador soltaba la bomba. “Próximamente, en Sálvame, el documental de Anabel Pantoja: Anabel al desnudo”.

La sevillana, perpleja ante la noticia, comenzaba a pedir explicaciones al director del programa mientras amenazaba con abandonar el plató. “Si me vais a tirar mi imagen por los suelos, me levanto de este plató y no vuelvo a entrar” aseguraba la colaboradora añadiendo que “yo no he grabado nada como Rocío Carrasco. Esto es una cosa que hace el programa porque quiere”.

Tras el anuncio de esta nueva docuserie con la que Telecinco pretende repetir el éxito de Rocío Carrasco, la sobrinísima tendrá que enfrentarse a un programa en el que, previsiblemente, se tratará su meteórico ascenso a la fama tras aparecer en televisión. Aunque, por todos es bien sabido que, en Sálvame, todo puede pasar.