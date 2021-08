Un equipo de 'Espejo público' ha sido increpado y acosado por un grupo de negacionistas que se manifestaba frente a la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid. El magacín matinal de Antena 3 ha mostrado durante la mañana de este lunes las dificultades a las que tuvo que enfrentarse Sonia López mientras cubría la marcha de los manifestantes en contra de la vacunación infantil.

"Asesinos", "terroristas" o "los niños no se tocan", junto al clásico "televisión manipulación", fueron algunos de los gritos que tuvieron que soportar la reportera y el operador de cámara. "Acabamos de llegar y no han tardado ni cinco minutos en empezar a insultarnos y acosarnos", lamentaba López.

En las imágenes se puede ver a varios de los manifestantes rodeando e increpando a la periodista, así como intentando tapar el objetivo de la cámara de Antena 3. "No estamos haciendo nada, señores, por favor", decía ella mientras defendía su derecho a informar: "No nos vamos a ir, no tenemos por qué irnos".

"Sois todos unos terroristas igual que todo el puto gobierno", llegó a espetarle una señora, mientras que otra le llamaba "asesina". Más adelante, después de que López preguntara a uno de los participantes por lo que querían "reivindicar" con la manifestación, este reaccionó a gritos y con una actitud agresiva: "¡Esta pregunta no es seria! ¿Tú eres periodista? ¡Dónde coño has estudiado me cago en la puta! ¡Que os vayáis a tomar por culo!".

Estas imágenes han provocado la indignación de Lorena García en plató. "Estas personas conviven con nosotros en la calle", ha lamentado la presentadora. Además, en una conexión desde la redacción de 'Espejo público', Sonia ha detallado cómo ocurrió todo: "Nada más sacar el micrófono, comenzaron a insultarnos, increparnos y acorralarnos. Nuestro trabajo era estar allí".