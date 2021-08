La comida de Kiko Hernández con María Teresa Campos sigue dando que hablar en los platós de Telecinco. Un encuentro que no le hizo ninguna gracia a Alejandra Rubio, convencida de que su abuela desconoce las duras críticas que ha vertido el colaborador de 'Sálvame' sobre sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, y sobre ella misma.

Este domingo, unos días después de que María Teresa entrara por teléfono en 'Sálvame' para dejar claro que tiene una fuerte relación de amistad con Kiko y que no la piensa romper, Alejandra volvió a avivar la polémica desde 'Viva la vida'. "Siento que la están utilizando", aseguró ante Toñi Moreno.

La colaboradora reconoció sentirse "perdida en esta historia" y volvió a insistir en que su abuela no sabe todo lo que Kiko ha dicho sobre su familia: "Que él quiera defender que mi abuela ha visto todo eso... es una tontería. Cualquiera que vea que hablan así de su nieta, no querría estar con esa persona. Mi abuela también, mi abuela es mi abuela".

"Estoy segura de que no sabe nada. No quiero contarle nada, no quiero que lo sepa, pero le hice una pregunta y con eso me contestó todo", aseguró durante su charla con Toñi en el plató de 'Sálvame', donde se desplazaron para tratar este asunto.

Acto seguido, Alejandra desveló la conversación que había tenido con la madre de Terelu: "Le dije que qué hacía con Kiko, que no se porta muy bien. Me dijo que es porque no le conozco lo suficiente". "Con eso sé que no ha visto nada", admitió.

Además, respecto a las disculpas de Kiko, la tertuliana de 'Viva la vida' considera que no son sinceras: "Se sigue riendo de Carmen". "Lo de 'free Potota' para mí es que se siguen burlando de ella y una falta de respeto", zanjó.