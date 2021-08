Antonio Canales se ha convertido en el personaje más buscado de la última semana después de su polémica y sonora salida de Sálvame.

El programa vespertino de Telecinco anunciaba, en directo, el despido fulminante del bailaor al no cumplir con las expectativas que el programa tenía puestas en él.

Una vez realizado el anuncio, Canales charló con Carlota Corredera, conversación en la que se emitió un video en el que se explicó el por qué de esta decisión, y tras la emisión de la pieza, el bailarín comenzó a atizar al que había sido su programa durante 80 días sin piedad alguna.

Contra el programa, y contra la presentadora. Contra todos.

Una situación muy incómoda para la periodista que capeó como pudo el temporal sin poder impedir que Canales continuase atacando al que considera su equipo.

"Los directores y los señores que hacen los guiones deben empezar a cambiar, darles a los espectadores alegrías y no mirarse el ombligo porque ellos son los que mandan. Cuando empieza a bajar la audiencia, la gente hace zapping y no se queda en el sofá, es porque algo no estaremos haciendo bien. No seré yo el culpable, que llevo tan poco. Lo bueno es renovarse o morirse. Inventarse otras cosas porque en vez de 'Sálvame Tomate' se va a ir 'Sálvame a pique'", afirmó el artista sin cortarse un pelo y mientras estaban en directo.

Sin embargo, ahora, después de que incluso la propia Carlota hubiese roto una lanza a favor de programa y de los índices de audiencia que está registrando, parece que Canales lejos de olvidar ha iniciado su particular cruzada contra el formato de La Fábrica de la Tele y la presentadora.

Ataque directo contra Carlota

Tras su abrupta salida del programa, la cual justificó asegurando que ya tenia un contrato de colaboración firmado con la productora de Ana Rosa, Canales continuó disparando contra la presentadora esta vez desde Jerez, lugar en el que tenía un recital de baile.

"Esta mañana han visto a Carlota Corredera en la cola del INEM sellando!!! … Dice la verdad !! Jajajajaaaa" reza la foto del bailaor en la que se le puede ve durante un momento de su actuación.

Desde luego se ve que para Canales este juego no ha hecho más que empezar, lo que no sabemos es si Carlota Corredera estará dispuesta a entrar en esta guerra que ha decidido comenzar el sevillano.