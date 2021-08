Rocío Carrasco ha vuelto a Sálvame con muchos endientes asuntos por aclarar.

Si bien los diarios que habría escrito su madre, Rocío Jurado, antes de morir centraban el tema principal del regreso de la defensora de la audiencia, durante la intervención de la colaboradora se vivió un tenso momento que protagonizaron la madre de Rocío Flores y la controvertida Marta López.

Carrasco, que ha respondido a todo lo que tiene que ver con sus hijos, Ortega Cano y las polémicas familiares que mantiene abiertas, tuvo que enfrentarse a una información que la ex gran hermana quiso hacerle llegar y que hizo mucho daño a la hija de Rocío Jurado.

Fue Carlota Corredera la encargada de compartir con el público por qué, tras un corte de publicidad, Rocío Carrasco aparecía en pantalla con los ojos envueltos en lágrimas. "Veo que Marta y Rocío se ponen a hablar por lo bajini y Rocío se ha puesto a llorar", ha empezado explicando la presentadora.

En este instante, Rocío tomaba el testigo de la explicación y asegurando que prefería contarlo ella. "no ha sido nada gordo. A mí se me han saltado las lágrimas. Me dijo desde lejos que me quería decir una cosa bonita que era referente a mi hijo", compartía visiblemente emocionada la colaboradora.

"No quiero saber nada"

Tras la explicación de Rocío, era el turno de Marta López quien apuntaba que "lo que tenía que decirle era algo bonito porque tiene que ver con la forma que el el niño habla de su madre", haciendo referencia al hermano de Rocío Flores.

Sin embargo, una vez más, Rocío Carrasco paró los pies a la ex gran hermana zanjando el tema porque, para ella, "no hay nada que ella me pueda decir que yo no sepa de mi hijo. Es por eso por lo que me ha venido la emoción", puntualizaba Carrasco.