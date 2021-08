Julia Otero no ha querido perderse este lunes, 30 de agosto, el arranque de la nueva temporada de su programa. Tras seis meses de tratamiento contra el cáncer, la directora de 'Julia en la Onda' ha vuelto a ponerse delante de los micrófonos. "Van ya 15 veces que les saludo después de las vacaciones de verano, siempre con la misma esperanza: la de no perder su compañía o intentar ganarla si no la teníamos", ha comenzado diciendo.

La comunicadora ha querido matizar que su regreso a las ondas es temporal: "Si las fuerzas lo permiten, yo les voy a acompañar esta semana. Pero que quede claro que es una vuelta provisional porque tengo una última tarea pendiente".

"Después de la física y la química, llega el momento del bisturí", ha anunciado antes de lanzar un halago a su equipo: "En breve volveré a ausentarme y convertirme en la oyente más fiel de JELO, en la fan incondicional de Carmen Juan y de todo un equipo entregado lleno de gente buena, porque las malas personas no pueden ser buenos periodistas".

Por otro lado, ha confesado que afronta el arranque de su 15ª temporada en Onda Cero con muchas ganas: "Después de tantos años, no saben la ilusión que me hace este arranque de hoy. La vida te reserva sorpresas que lo cambian todo".

"Si te caes siete veces, levántate ocho. Es un mensaje que quiero compartir con quienes están atravesando una tormenta, sea la que sea. Aquí está la radio para hablarles, acompañarles, para hacerles reír, llorar, pensar, emocionar, divertir... Seguimos como siempre, somos ambiciosos y guerreras", ha subrayado durante el inicio de la emisión.

Julia Otero, que tras su retirada temporal de la radio ha regresado en ocasiones puntuales para acompañar a sus oyentes, se someterá a una intervención quirúrgica tras el tratamiento que ha estado recibiendo durante los últimos meses.