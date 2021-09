El tiempo está poniendo las cosas en su sitio y Antonio David Flores no parece que esté saliendo muy bien parado.

El ex marido de Rocío Carrasco lleva meses en silencio y cada vez que ha decidido romperlo ha sido para disparar contra la madre de sus dos hijos, para atacar a Sálvame o para conceder dos entrevistas que se le han vuelto en contra.

De resto, el silencio del ex colaborador del programa de las tardes de Telecinco ha sido sepulcral y ni siquiera cuando su mujer Olga Moreno se proclamó vencedora de Supervivientes 2021 se decidió a conceder una entrevista para saber cómo se encuentra.

La emisión de la docuserie de Rocío Carrasco dejó a Antonio David Flores devastado tanto en el terreno personal como en el profesional. Sin embargo, durante esa etapa, el que fuera guardia civil encontró apoyos en el club de fans de su mujer, la marea azul, y en un conocido youtuber, JuanjoVlog, que decidió emprender su particular cruzada contra Sálvame y que, además, anunció una serie de contra documentales para sacar a la luz las vergüenzas y trapos sucios de algunos de los colaboradores.

Ahora, parece que la relación entre el comunicador y Antonio David está rota en mil pedazos y todo porque el exguardia civil podría haber traicionado al que ha sido su mayor apoyo durante estos duros meses.

De hecho, la amistad entre ambos era tan grande que fue Juan José Menéndez, que así es como se llama, uno de los bastiones principales en la organización de la marea azul y de los más críticos contra Rocío Carrasco.

Sin embargo, algunas fuentes apuntan a que el youtuber podría estar muy enfadado con el colaborador porque este podría no haber jugado muy limpio.

Un juego a dos bandas

La primera entrevista de Antonio David fue realizada entre Juanjo y otro youtuber llamado Javier Oliveira, también especializado en temas de corazón.

Este fue el principio del fin de la relación. Ambos hicieron una entrevista conjunta al exmarido de Rocío Carrasco hace meses que se emitió en el canal de Oliveira, una cuestión que llegó a incomodar al creador de JuanjoVlog porque, según él, Antonio David habría preferido dar la entrevista a su canal.

Estas declaraciones impactaron mucho al otro creador porque que afirmaba que el exguardia civil le había dicho lo mismo a él.

Ante esta situación, Menéndez no pudo contenerse e insinuó que el acercamiento de Antonio David a ambos era interesado: "Yo creo que a mí me dijo una cosa y a él le dijo otra, porque si no, no entiendo esta cabezonería", señaló sorprendido en la conversación mantenida con el otro damnificado.