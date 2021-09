Chelo García-Cortés se ha convertido en una de las grandes defensoras en televisión del colectivo. Esta semana, la colaboradora de 'Sálvame' quiso dedicar un emotivo mensaje a favor de las personas no binarias, especialmente a las más jóvenes.

La periodista se dirigió a los espectadores para lanzar un firme alegato y una introducción sobre el tema del que iba a hablar: "En estos momentos hay personas que se declaran no binarias. Gente muy joven que no se les entiende". "Si los transexuales lo han pasado mal, imagínate una persona que no quiere ser ni hombre ni mujer. Por ellos va esto", añadió señalando y zarandeando la bandera LGTBIQ+.

Antes de poner fin a su alegato, quiso dedicarles ese momento en televisión: "Por todos los que no os entienden, ni vuestros padres, ni vuestros compañeros, ni los políticos. ¡Basta ya!", declaró mientras Nuria Marín, presentadora del programa, y el resto de sus compañeros la aplaudían. La colaboradora ha recibido multitud de comentarios de agradecimiento por su visibilidad y fiel apoyo al colectivo.