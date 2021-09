Antonio David Flores se halla contra la espada y la pared.

El exmarido de Rocío Carrasco vive una situación muy delicada desde que saltase la bomba que detonó la madre de sus hijos con su documental.

El excolaborador del programa de las tardes de Telecinco mantiene un silencio total y las últimas imágenes que se tienen de él son a las puertas de Mediaset España para recibir a su mujer, Olga Moreno, tras proclamarse ganadora de Supervivientes 2021.

Unas imágenes que daban mucha cuenta del estado del excolaborador de Sálvame en las que se le veía visiblemente desmejorado, muy delgado y con la mirada triste y apagada.

La emisión de la docuserie de Rocío Carrasco dejó a Antonio David Flores devastado tanto en el terreno personal como en el profesional. Sin embargo, durante esa etapa, el que fuera guardia civil encontró apoyos en el club de fans de su mujer, la marea azul, y en un conocido youtuber, JuanjoVlog, que decidió emprender su particular cruzada contra Sálvame y que, además, anunció una serie de contra documentales para sacar a la luz las vergüenzas y trapos sucios de algunos de los colaboradores.

Ahora, pasados unos meses, las cosas lejos de calmarse continúan en aumento. El padre de Rocío Flores está atravesando una nueva y complicada etapa ya que podría estar a punto de quedarse sin apoyos.

Todo cambia de un día para otro porque, según varias informaciones que han visto la luz en los últimos días, esta buena sintonía entre ambos podría estar más que resquebrajada.

Algunas fuentes apuntan a que el youtuber podría estar muy enfadado con el colaborador porque este podría no haber jugado muy limpio.

Una traición imperdonable

La primera entrevista de Antonio David fue realizada entre Juanjo y otro youtuber llamado Javier Oliveira, también especializado en temas de corazón.

Este fue el principio del fin de la relación. Ambos hicieron una entrevista conjunta al exmarido de Rocío Carrasco hace meses que se emitió en el canal de Oliveira, una cuestión que llegó a incomodar al creador de JuanjoVlog porque, según él, Antonio David habría preferido dar la entrevista a su canal.

Estas declaraciones impactaron mucho al otro creador porque afirmaba que el exguardia civil le había dicho lo mismo a él.

Ante esta situación, Menéndez no pudo contenerse e insinuó que el acercamiento de Antonio David a ambos era interesado: "Yo creo que a mí me dijo una cosa y a él le dijo otra, porque si no, no entiendo esta cabezonería", señaló sorprendido en la conversación mantenida con el otro damnificado.