Todas las miradas estaban puestas en él.

Dos años han pasado desde que el mundo del corazón asistiese a la ruptura mediática protagonizada por la presentadora María Teresa Campos y el humorista chileno Edmundo Arrocet, conocido como 'Bigote'.

Una sonada separación que ocupó centenares de titulares, horas y horas de programas y declaraciones a golpe de exclusiva. El clan Campos se revolvió por completo contra el chileno y, cada vez que podía, le asestaba una puñalada televisiva al humorista.

Incluso la propia presentadora concedió una entrevista hablando de su separación, un testimonio que consiguió poner a todo un país del lado de la comunicadora malagueña consiguiendo que Bigote decidiese poner tierra de por medio y marcharse de España a su Chile natal.

Ahora, el momento del humorista ha llegado.

Tras confirmarse su participación en el nuevo reality de Telecinco, Secret Story, Edmundo Arrocet se ha colocado como uno de los fichajes estrella de la edición y todo el mundo esperaba las primeras palabras del ex de María Teresa Campos.

Ha sido en los primeros segundos del programa cuando Bigote decidió detonar la bomba.

"Lo que cuenta es mentira"

Al ser preguntado por Jorge Javier Vázquez sobre cómo se encontraba al volver a la televisión, Edmundo respondió que "nunca ha sido lo que se dice y tengo mucho dolor en ese sentido, ha sido la hora que se me ponga en el lugar que me corresponde", desmintiendo así la versión de la comunicadora.

Ya subido al carro de la televisión, Bigote continuó desmontando la versión de la presentadora paso por paso.

"Las cosas se acaban y punto. Yo había hablado esa tarde con ella y le dije que yo me iba y a la mañana siguiente me despedí y me fui. También lo sabe Terelu porque a ella también le escribí" aseguraba el humorista añadiendo que "Su versión de la ruptura es mentira. La versión que cuenta ella no tiene que ver con la realidad", zanjaba el chileno.