La llegada de Carmen Borrego a Sálvame ha sido mucho más fructífera de lo que ella misma podría esperarse.

Tras abandonar Viva La Vida y volver a fichar como colaboradora del programa vespertino de Telecinco, la hermana pequeña del clan Campos ha aterrizado en el espacio pisando muy fuerte y sin pelos en la lengua.

Tan fortalecida ha arrancado su nueva andadura que ya parece que no tiene miedo a enfrentarse ni a su propia familia.

Después de que se publicase la mala relación que han tenido las hijas de María Teresa Campos, Terelu y Carmen, durante este verano, Borrego ha decidido erigirse como un personaje igual de potente que su hermana cueste lo que le cueste.

Sin embargo, parece que esta decisión que ha tomado la hermanísima no ha sido la más adecuada ya que no le ha importado faltarle el respeto a su sobrina, Alejandra Rubio, delante de millones de espectadores el pasado viernes cuando Carmen se sentaba en el Deluxe para hablar de Bigote Arrocet y su paso por Secret Story.

Durante la entrevista, Carmen Borrego lanzó agudísimos dardos contra Bigote Arrocet a quien le dedicó unas duras palabras. "Parece mentira la poca vergüenza que tienes. Qué desgraciado eres. Una relación se puede acabar de muchas maneras pero la manera en que lo hizo él fue muy cruel", señaló la colaboradora.

Lo que nadie esperaba era que el siguiente corte se lo llevara su sobrina e hija de Terelu Campos.

"Está más desquiciada que yo"

Carmen, quien aseguraba que ya no aguantaba más las impertinencias de su sobrina Alejandra, quiso zanjar la polémica contando lo que ella siente con respecto a su sobrina.

"Quiero finiquitar esto, le pido que diga públicamente qué problema tiene conmigo porque dice que lo sé y no lo sé. Yo soy la adulta, ella es una chica joven que parece que este rollo le ha funcionado pero a mí esto no me va" comenzaba la tía de Alejandra antes de soltar la bomba.

"No tengo un problema con Alejandra, ni lo he tenido jamás. Está claro que ella lo tiene o que le gusta decir que lo tiene... Quiero parar porque esto va a terminar mal de verdad, y no tengo la más mínima intención. Pero... A lo mejor está ella más desquiciada que yo", soltaba Carmen ante la sorpresa del resto de compañeros.

En ese momento, las llamadas comenzaron a sucederse en el plató y no fue hasta el domingo cuando Terelu, hermana de Carmen y madre de Alejandra, rompió su silencio asegurando que está "fumando en pipa" y que no entiende lo que está pasando.