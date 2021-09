Masterchef ha iniciado su sexta temporada con un panel de protagonistas tan variopintos como divertidos.

Las redes sociales han llegado a un consenso en el que aseguran que el casting de esta nueva temporada es de los mejores que ha tenido el formato desde que aterrizara en Televisión Española.

Juanma Castaño, la influencer Samantha Hudson, Terelu Campos o la actriz Verónica Forqué son algunas de las estrellas que compartirán fogones durante esta sexta convocatoria del espacio culinario.

No sonarán las mismas campanas de la suerte para la concursante que ha tenido la mala suerte d convertirse en la primera expulsada de Masterchef 6.

La cantante Tamara se convirtió, en la noche de ayer, en la primera concursante que tuvo que abandonar los fogones tras presenta un solomillo que no convenció a los jueces.

En la pequeña entrevista final que hacen los jueces al expulsado de cada gala, la vocalista de Si nos dejan rompió a llorar y contó la estremecedora situación que ha estado atravesando desde hace un año por culpa de la pandemia.

"No me lo voy a perdonar en la vida"

Absolutamente rota de dolor, la cantante compartía con Pepe Rodríguez cómo había sido su último año.

"Yo sé lo que es pasar por fatiga. He vivido un año muy complicado. Mi marido tiene dos negocios, están cerrados. Llevo un año sin poder hacer conciertos y tenemos cuatro niños que mantener", decía la artista.

Además, Tamara no paraba de castigarse por ser la primera expulsada del formato. "No me lo voy a perdonar en la vida porque es un fallo a mi familia muy grande. Tengo cuatro niños y quiero que estén orgullosos de mí y se van a decepcionar".