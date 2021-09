Este lunes arrancó la sexta edición de 'Masterchef Celebrity', que en su primera entrega contó con la primera expulsión: la cantante Tamara no superó la prueba de eliminación al presentar un solomillo que no convenció a los jueces. Cuando estos le dieron la valoración, la artista no pudo reprimir el llanto y acabó confesando ante las cámaras que la pandemia ha afectado a su economía.

"No me lo voy a perdonar en la vida porque es un fallo a mi familia muy grande. Tengo cuatro niños y quiero que estén orgullosos de mí y se van a decepcionar", expresó entre lágrimas. Los jueces intentaron calmarla como pudieron: "Una vida de orgullo no se la carga un solomillo", le dijo Jordi. Sin embargo, Tamara soltó por lo bajini: "Es que no puedo contarlo todo..."

Ya en los totales a cámara, la cantante habló de lo que estaba viviendo: "Vengo de un año muy complicado". "Mi marido tiene dos negocios, están cerrados. Llevo un año sin poder hacer conciertos y tenemos cuatro niños que mantener" dijo la artista, que todavía no conocía la decisión definitiva del jurado.

"Nunca he sido una mujer pretenciosa. Soy una mujer normal, sencilla, de mi casa. Tengo que llevar el pan a mi casa. Mi situación es compleja. Con cuatro niños, es muy difícil de mantener" dijo la artista muy emocionada.