La casa de los secretos estalló anoche por los aires. De todos los enfrentamientos cruzados que presenció la audiencia de 'Secret Story', hubo uno que este viernes ha acaparado varios minutos de emisión en los programas matinales Telecinco. Miguel Frigenti explotó contra Isabel Rábago y le declaró la guerra tras recordar los supuestos gritos que tenía que soportar en las reuniones de 'Ya es mediodía'.

Aunque el actual colaborador de 'Sálvame' quiso aclarar que no culpa a Rábago de su salida del programa de Sonsoles Ónega, a diferencia de lo que dejó caer su madre en plató, reiteró que se sintió maltratado durante su paso por el formato: "¡Es la verdad, no me hagas hablar!". "¡Me estás tocando las narices! ¿Se te han olvidado los gritos que me pegabas en las reuniones por no defender a la hija de esta señora (Lucía Pariente)?", estalló antes de llamar "pedazo de falsa" a su excompañera.

Miguel Ángel Nicolás, responsable de la sección 'Fresh' de 'Ya es mediodía', ha respondido este viernes a las palabras de Frigenti. En 'El programa de Ana Rosa', el periodista ha echado balones fuera y ha preferido no entrar en detalles: "Lo que pasa en esas reuniones no puedo contarlo. Como coordinador, no puedo contar lo que pasaba".

A pesar de que no ha desmentido directamente al concursante de 'Secret Story', ha salido en defensa de Rábago: "¿Alguien se cree que si le grita a Frigenti, él no le contesta? Entonces no te están haciendo la vida imposible, es una discusión entre dos personas".

Por otro lado, ha asegurado que el comunicador no fue despedido del programa: "Nunca se le despidió, simplemente no se le renovó el contrato. Hubo una pandemia entre medias, Miguel se fue a 'Sálvame' y se quitó a un colaborador de los cuatro que había". "Como él estaba trabajando, se decidió que no se le renovara el contrato", ha defendido Miguel Ángel Nicolás antes de afirmar que fue él quien le dio "la oportunidad de crecer profesionalmente".

Más adelante, en el plató de 'Ya es mediodía', ha insistido en que Rábago no tuvo nada que ver en la salida de Frigenti: "Ningún colaborador influye en que otro colaborador esté o no en un programa". "Hay más que decir. Me temo que vamos a estar así todo el reality. Según saque temas habrá que ir contestando. Hay muchas cosas de esa historia que no se pueden contar y él se agarra a eso", ha zanjado.