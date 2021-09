Mariló Montero volvió la noche del sábado a Telecinco para ser entrevistada por Jorge Javier Vázquez. La actual colaboradora de 'Espejo público' hizo un repaso a su trayectoria e hizo especial hincapié en el acoso laboral que sufrió por parte de Elena Sánchez, quien le gritaba de forma constante durante su época como presentadora en 'La mañana de La 1'.

"Hay muchísimos casos de malos tratos en el trabajo y protocolos de actuación por parte de la administración pública", apuntó Montero, animando a que toda persona que sufriera acoso laboral denunciara su situación. Además, también contó que buscaba formas de que aquella mala experiencia no le afectara y que muchas veces optaba por quitarse el pinganillo cuando no lograba que los gritos cesaran.

"Siempre hay alguien que grita y eso es intolerable. Porque mina la moral. Hay veces que digo, ¿qué tengo en la cara para que me griten a mí? Lo que se aprende de aquello es que no me interesaba seguir en ese ambiente, hice las denuncias pertinentes a dirección, recursos humanos, el equipo, el sindicato; aquello no cesaba y decidí irme", narraba la protagonista ante un sorprendido Jorge Javier.

Siguen con su experiencia en el programa matutino de TVE, la entrevistada aseguró que no guarda ningún tipo de relación con la que fuese su directora. También apuntaba que en la cadena "tienen que aprender a digerir. Los problemas los tienen las personas que pierden el equilibrio. Fue duro". También expresó que durante mucho tiempo "me hicieron sentir la tonta de España", ya fuera por algún lapsus o por su forma de manifestar su ideología.

Mariló presentó 'La hora de La 1' entre 2009 y 2016, años en los que recibió numerosas críticas por algunas comentarios fuera de lugar. Uno de los momentos más criticados se produjo al preguntar quién era "Q.E.P.D." (que en paz descanse), que firmaba una carta de Asunta Basterra, niña que fue asesinada. También fue muy comentado el momento en que aseguró que "no está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si esa alma está también trasplantada en ese órgano", cuando comentaba que los asesinos no deberían donar sus órganos.