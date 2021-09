Se cumple ya una semana desde que erupcionase el volcán Cumbre Vieja en La Palma y, siete días más tarde, todo el mundo continúa en vilo y pegado a las pantallas de sus televisores para saber qué va a ocurrir con el que, sin duda, se ha convertido en uno de los fenómenos naturales más importantes de la década.

Todos los medios se han trasladado en masa a diferentes partes de la isla canaria para conseguir la última hora o la última imagen de lo que ocurre en La Palma. La expectación que genera el escenario que se ha levantado en la isla desde hace unos días es máxima.

Sin embargo, uno de los medios de comunicación que se ha llevado un aplauso unánime y que ha recibido felicitaciones casi a diario por su buen hacer y por su fantástica cobertura desde que se produjo la erupción del Cumbre Vieja ha sido la Televisión Canaria.

La cadena pública lleva informando 24 horas al día sin parar su emisión desde que la naturaleza decidiese hacerse oír en La Palma. Conexiones en directo cada 10 minutos, programaciones especiales hechas sobre la marcha, traslados y emisiones de los informativos desde el centro de la noticia, realidades virtuales... Todo eso y más es el arsenal audiovisual que ha activado la Televisión Canaria para ofrecer, minuto a minuto, el avance de la lava y para contar la realidad que se esconde tras la tragedia.

La última decisión que ha tomado la cadena y que ha sido vitoreada y muy reconocida en redes sociales ha sido la de dejar de emitir imágenes de personas evacuadas por el volcán de La Palma.

En palabras del presentador Paco Luis Quintana, "siempre vamos a respetar la integridad y los sentimientos de las personas afectadas, que lo están perdiendo todo, sus casas y muchos de ellos sus medios de trabajo. Por ello no hemos grabado imágenes de las personas evacuadas que se encuentran en el campo de fútbol de El Paso", resaltaba el conductor de Telenoticias 1.

Reconocimiento nacional

La labor de la televisión pública de Canarias ha tenido un impacto tan grande que incluso las grandes televisiones nacionales han querido poner en valor el grandísimo trabajo que hacen los compañeros y compañeras diariamente para informar sobre la última hora de La Palma.

Unas felicitaciones que llegan desde Televisión Española, como de Mediaset España o de Atresmedia, entre otras cadenas.

En el caso de Atresmedia, por ejemplo, el presentador Alfonso Arús señalaba en su programa Aruseros lo sorprendido que había quedado ante la maestría de la cadena pública dando una cobertura tan amplia y buena durante tanto tiempo.

Por otro lado, también en la misma casa, fue en el programa Zapeando cuando su presentador, Dani Mateo, aseguraba que "los grafistas de la cadena están 'on fire' currando para explicar lo que está pasando con impresionantes animaciones. Es genial, me he enterado de todo y me he asustado más", aseguraba el también copresentador de El Intermedio.