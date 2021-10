La boda entre el grancanario Omar Sánchez y Anabel Pantoja ha sido uno de los enlaces más comentados y más ensombrecidos por la polémica que se recuerdan hasta la fecha.

Lo que parecía que iba a ser una boda tranquila tras la muerte de la abuela de la sobrinísima y de Kiko Rivera, finalmente se ha convertido en el punto de inflexión principal del clan Pantoja.

Con la tonadillera encerrada a cal y canto en Cantora, con Kiko Rivera declarándole la guerra toda su familia y con Anabel Pantoja a punto de abandonar La Graciosa tras su boda de ensueño, parece que la relación entre primos está completa y absolutamente rota.

Tras abandonar abruptamente la isla canaria y pasar el fin de semana encerrado en su casa, los primos han roto su relación y no parece que esta vaya a recuperarse en poco tiempo.

Ha sido Kiko Matamoros quien ha desvelado en Viva la Vida el verdadero motivo por el que Kiko Rivera ha decidido tomar la drástica de decisión de separarse de su prima.

Anabel, causante de la distancia familiar

Según Matamoros, el hijo de Isabel Pantoja habría descubierto que ha sido, ni más ni menos, que su prima la persona que habría estado poniendo trabas para que Isabel Pantoja y su hijo volvieran a reencontrarse.

"Kiko Rivera recibe un mensaje por parte de Anabel Pantoja en el que le dice que no vaya a Cantora porque no va a ser bien recibido, algo que supuestamente le habría dicho por teléfono Isabel Pantoja a su sobrina. Tras eso es Raquel Bollo la que le hace cambiar de idea a Kiko Rivera diciéndole que lo mejor que puede hacer es interesarse por su madre, le abran o no la puerta" aseguraba Matamoros ante la sorpresa de sus compañeros de plató.

"Le dijo que había hablado por teléfono con Isabel Pantoja y que le había dicho dos cosas, primero que siguiera adelante con la boda y segundo que por Cantora no pasara porque no iba a ser bien recibido, algo que Kiko comprobó en primera persona no era cierto", sentenció el colaborador dejando muy mal parada a la Pantojita.