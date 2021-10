La Casa de los Secretos está que arde.

El programa de Telecinco se está cubriendo de gloria en las últimas semanas porque en Secret Story no hacen más que surgir conflictos y disputas cada día.

A la expulsión disciplinaria de Sofía Cristo por agredir a Miguel Frigenti, se le suman los tensos conflictos que existen entre los concursantes del reality y, ahora, hay dos participantes que ya ha quedado clarísimo que no se soportan y no parece que vayan a querer reconciliarse.

La paz no va a llegar a este lugar de Guadalix a menos que estas dos concursantes decidan limar asperezas pero, solo con la cantidad de improperios y gritos que se han profesado en las últimas horas, más vale que el resto de concursantes tomen cuerpo a tierra porque la guerra está servida.

Y el motivo de esta trifulca no es, ni más ni menos, que un hombre. Un hombre, que además, no tiene nada que ver con el concurso pero sí con ellas dos.

Adara Molinero y Cinthia han levantado la veda por Rodri Fuertes, última pareja de Adara y... ¿amigo especial de Cinthia?

"Le gustan los chicos con pareja"

Durante el programa se produjo la emisión de unos vídeos en los que Adara reconoce que todavía siento por el exconcursante de Gran Hermano y que, tras su ruptura, no está atravesando su mejor momento.

Sin embargo, en un momento de la conversación con Cristina Porta, la ganadora de GH VIP reconocía el motivo por el que no traga a Cinthia.

"Me gustaría que se fuera Cynthia porque pienso que no está aprovechando su concurso, no está haciendo absolutamente nada... Y también por el motivo que dije, porque le gustan los chicos con pareja", aseguraba tajante Molinero ante la atónita mirada de Porta.

El contraataque de Cinthia no se hizo esperar y, al escuchar el comentario de Adara, quiso defenderse. "Lo he dado todo. Con mis compañeros estoy demostrando cómo soy. El criterio que tiene para mí es nulo. Está poniendo aquí cosas que no tienen nada que ver con el concurso. No voy a entrar en su guerra, focaliza la luz en otras personas porque ella aquí no tiene ninguna desde que ha entrado, simplemente su risa y su mala educación", zanjaba la concursante.

En este momento comienza la guerra entre ellas y Adara, muy enfadada, no dejaba muy bien parada a su compañera. ""Es un fantasma, no se la ve por la casa, no se moja ni debajo del agua. Lo que hiciste fue una guarrada", ha rematado.