'Sálvame' continúa analizando y desgranando la boda de Anabel Pantoja, que como no podía ser de otra forma ha provocado multitud de comentarios en el programa. Tras la muerte de la madre de Isabel Pantoja y abuela de la novia, Doña Ana, muchos cuestionaron si Anabel debía seguir adelante con el enlace, entre ellas Paz Padilla.

Después de que Kiko Hernández preguntara a la presentadora por su opinión, ella respondió: "Yo, que entiendo la muerte desde otro... desde otro prisma menos dramático. Que yo bailé en la iglesia con el cuerpo presente de Antonio, fuimos a ver la puesta de sol y bailamos, era un homenaje a él... Pero por ella, por cómo se siente uno ante una pérdida de un ser querido, creo que no va a disfrutar de la boda", afirmó.

"Al final es una celebración para ellos. Mi boda con Antonio fue lo más bonito del mundo y si pienso en ella lloro... A mí me daría mucha pena que ella no pudiera vivir una boda plena y que recordara toda la vida que se casó con la pena de que su abuela había muerto el día anterior", dijo la conductora, que añadió que ella habría pospuesto unos meses la celebración.

Sus palabras causaron cierto asombro, teniendo en cuenta que ella ha difundido otro discurso sobre la aceptación de la muerte, como la misma Paz recordó. Belén Esteban, que había estado este viernes en el enlace en la isla de La Graciosa, respondía cuando en el programa recordaban lo que dijo la presentadora: "Pues me parece fatal que Paz Padilla diga eso".

"Dijo que porque no se iba a encontrar bien", matizó Rafa Mora en defensa de la presentadora. "Bueno, pero lo dijo", incidió Víctor Sandoval. "Yo se lo diré a ella, no tengo problema, pero que ella misma diga que no cree que esté haciendo bien... Yo a ella siempre la he escuchado poniendo de ejemplo su caso con Antonio, que a mí me parece de diez que haya gente que viva la muerte así. Pero que diga eso de Anabel...", añadió muy sorprendida.