Las cómicas Carolina Iglesias y Silvia Abril serán las encargadas de dirigir la segunda edición del concurso de Amazon Prime Video 'LOL: Si te ríes, pierdes' que la plataforma estrenará el año que viene, y controlar quién de los cómicos participantes (que aún se desconocen) se ríe y quién logra contenerse y convertirse en el ganador.

"Tener el honor de presentar la segunda temporada es algo que no me esperaba en absoluto y me parece un regalo de justicia, después del suplicio de no poder reírme durante los 6 episodios, pensar que voy a poder reconciliarme y hacerlo sin medida es un acto de justicia divina”, ha apuntado Abril -participante en la edición inaugural- en un comunicado distribuido por la plataforma este martes.

La segunda tanda de 6 episodios, producida de nuevo por Banijay Iberia y con Miguel Martín como 'showrunner', volverá a reunir a los mejores maestros de los monólogos, las imitaciones, el humor físico y la improvisación, entre otras modalidades, y ofrecerá a la audiencia una competición en la que es tan importante mantenerse serio como desatar las carcajadas de los adversarios.

“Es un proyecto que me ilusiona mucho, disfruté como espectadora la primera temporada y participar en la segunda va a ser un bombazo, hay muchos cambios y sorpresas. Es un honor, aunque va a costar no reír con la persona más graciosa de España al lado”, ha afirmado Carolina Iglesias.

Amazon Prime Vídeo confirmó hace algunos días que 'LOL: Si te ríes, pierdes' tendría una segunda temporada y ahora, con la entrada de Abril e Iglesias, se confirma la salida de Santiago Segura y Xavier Deltell, maestros de ceremonias en la primera edición del programa, que es una adaptación del concurso japonés 'HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental'.

En 'LOL: Si te ríes pierdes' los concursantes conviven hasta ser expulsados por reírse en una casa durante seis horas con cincuenta cámaras. Si se ríen, primero se les saca una tarjeta amarilla y a la segunda risa llegará la expulsión de la casa. El último que quede gana los 100.000 euros de premio, que puede donar a la causa benéfica de su elección.

Los cómicos participantes en la primera temporada fueron Yolanda Ramos, Silvia Abril, Rossy de Palma, Paco Collado, Mario Vaquerizo, El Monaguillo, Edu Soto, David Fernández, Carolina Noriega y Arévalo.

Este formato ha sido replicado para Prime Video en Italia, Alemania, México, Australia, Francia, India y próximamente llegará a Brasil y Canadá.