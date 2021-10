No cesa la guerra entre la familia Flores- Carrasco y la productora de La Fábrica de la Tele.

Si hace unas semanas saltaba a la luz pública que Antonio David Flores había ganado el primer asalto del litigio que mantiene con los creadores de Sálvame después de que el Juzgado de lo Social número 42 de Madrid haya declarado el despido del ex colaborador "nulo", ahora parece que otra figura de la polémica familia ha decidido volver a poner en la palestra judicial a la mencionada productora.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, Rocío Flores, sentará próximamente en el banquillo a los dueños de la productora estrella de Mediaset España.

La primera parte del documental protagonizado por su madre, Rocío: contar la verdad para seguir viva, generó un tsunami televisivo sin precedentes que tuvo como principales damnificados al ex guardia civil y la primogénita del que fuese uno de los matrimonios por la prensa rosa de hace unos años.

En la emisión del mencionado programa, que se extendió hasta en trece entregas presentadas por Carlota Corredera, Rocío Carrasco contó un escabroso momento que tuvo con su hija en el verano de 2012 que las llevó a ambas a juicio. Este hecho terminó con la justicia del lado de la hija de Rocío Jurado y la sentencia fue difundida en la docuserie.

Sin embargo, Rocío Flores no parece estar dispuesta a que se hagan públicos los detalles más íntimos de su vida con su madre y por eso ha decidido emprender acciones legales contra los dueños de La Fábrica de Tele porque, según informa la periodista Marina Esnal, del diario La Razón, "la ley señala que esas sentencias bajo ningún concepto pueden hacerse públicas, todo ello con el fin de proteger a los menores y evitar así que se les estigmatice socialmente y que interfiera en el desarrollo libre de su personalidad".

Fecha y hora del juicio confirmadas

Además, el encuentro entre los creadores del programa vespertino de las tardes de Telecinco y la nieta de Rocío Jurado ya tiene fecha y hora para celebrarse.

Será el próximo 21 de octubre a las 10:00 horas en el Juzgado de Instrucción Número 38 de Plaza Castilla (Madrid) cuando Rocío Flores y los directores de la productora se vean las caras.

Pero es que esto no es todo. Flores no piensa dar un solo paso atrás en su no tan particular cruzada contra la productora. Y es que por el mismo banquillo que pasarán los directores, también podrían hacerlo Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y los colaboradores de Sálvame, como ya lo hicieron en su día con el juicio de Antonio David Flores, en calidad de testigos.

En esta vista programa para la mencionada fecha, lo que se decidirá es si el juez o la jueza que asuma el caso ve indicios de criminalidad tras la emisión del documental.