Boquiabierta.

Así es como se quedó Adara Molinero durante la última gala de Secret Story tras ver unas impactantes imágenes en las que Daniel y Jesús, más conocidos como los Gemeliers, despotricaban a gusto sobre la concursante.

Reunidos en la sala de la verdad, el programa decidía ponerle a la ganadora de GH VIP 7 diversos cortes en los que los gemelos hablaban e insultaban sin tapujos a Molinero, quien en reiteradas ocasiones había sacado la cara por los concursantes.

Adara, tremendamente sorprendido, no podía dejar de mirar a las pantallas que hay en esa sala con cara de incredulidad y su rostro se mostraba cada vez más enfadado y molesto.

En los vídeos se observaba como los gemelos ponían a caldo a la madrileña con el resto de sus compañeros sin que nadie saliese a defender el lugar y la figura de la concursante.

Al finalizar los vídeos, Carlos Sobera preguntaba a Molinero qué le parecían los ataques de los gemelos hacia ella y, en este momento, la furia se apoderaba de ella y comenzaba a disparar contra los polémicos hermanos.

Lo que no se esperaba la madrileña es que, en ese preciso instante, las puertas de la sala de la verdad se abrirían para que lo tres mantuviesen un cara a cara de lo más tenso que terminaría en una brutal trifulca entre ellos.

"Sois unos falsos de pies a cabeza"

Al ver a los hermanos, Adara empezó a decirles todo lo que pensaba de ellos mientras los Gemeliers intentaban defenderse como podían.

"¿Lagarta? ¿Que no te puedes fiar de mí? Madre mía. Ya podrías habérmelo dicho a la cara" gritaba Molinero muy nerviosa por lo que acaba de visualizar. "Hay que tener mal fondo. Se me acaba de caer vuestra careta en un segundo. Y luego me dicen que ellos dicen todo lo que piensan, hay que tener poca vergüenza. Sois unos falsos de pies a cabeza, no tenéis otro nombre", decía tajante.

"Adara es una persona que no ha hecho nada por convivir en esta casa, a la hora de la convivencia es poco limpia. No se quita ni su plato. Has llegado aquí queriendo poner tus normas y aquí no te aguanta ni cristo" decía Jesús sobre lo difícil que es convivir con la concursante.

En ese momento, comenzaron a gritarse y, en un momento del desencuentro, llamaron "guarra" a Adara desatando la ira de la madrileña y recibiendo un gran enfado por parte del presentador.

"Una observación que tengo que hacer y va a ser la primera y última vez que lo hago. No se permite a nadie dirigirse a un compañero con palabras malsonantes ni insultos. Lo de guarra ha sobrado, es una pasada indecente y espero que no se vuelva a repetir nunca bajo ninguna circunstancia", apuntaba Sobera mientras Adara quedaba destrozada por la situación que acababa de vivir.