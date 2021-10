Aurah Ruiz ha roto su silencio tras todas las informaciones que han surgido en las últimas 72 horas sobre el supuesto intento de atropello hacia su pareja, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Jesé Rodríguez.

Parece que se han cumplido los presagios lanzados por la polémica y controvertida colaboradora majorera, Amor Romeira, quien en su última publicación de Instagram afirmaba que Ruiz contaría hoy todo lo sucedido el pasado fin de semana si el atacante grancanario no desmentía por él mismo las informaciones que estaban surgiendo.

En un vídeo de casi 8 minutos, la canaria ha desmontado las imágenes del vídeo viral que ha corrido como la pólvora durante estos días desmintiendo por completo la secuencia y disparando contra la prensa asegurando que "los medios se han hecho eco de una noticia falsa y ha hecho con este vídeo lo que han querido. Todo ha sido un sinfín de informaciones tergiversadas", asegura Ruiz.

La verdad del atropello

En el vídeo, la influencer ha reconocido que sí que existió una discusión pero que ella jamás intentó atropellar a nadie, y menos, a su pareja. "Se me está acusando de algo que no he hecho y es algo muy grave. Que digan que he intentado arrollar a mi pareja es muy grave. La prensa ha dicho que yo arrollo a mi pareja cuando en el vídeo no se ve nada. No se ve un atropello", señala Aurah.

"No voy a negar que hubo una discusión porque sí la hubo", ha reconocido la exconcursante de 'GH VIP', que ha dado las explicaciones pertinentes para lavar su imagen y la de su pareja y que, además, ha anunciado que va a emprender acciones legales contra el menor que difundido el vídeo y contra todas las informaciones falsas que han surgido en las últimas horas.

Sobre la cojera que mostraba en el vídeo el atacante grancanaria, Aurah señaló que se debió a un percance que tuvo en otro partido y que por eos no fue al entrenamiento que el jugador tenía programado.

"Jamás querría atropellar a mi pareja. ¡He querido atropellar a otras personas, la verdad, cuando estoy caliente! Y no lo he hecho, por lo que no lo voy a hacer con el padre de mi hijo... ¡estamos locos!", dijo indignada la canaria.