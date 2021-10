Tan acostumbrada tenía Belén Esteban a su audiencia a mantenerse en un segundo plano en lo que a su hija y el padre de esta respecta, que cada vez que habla, todos los medios están pegados a la pantalla esperando a ver cuál será el nuevo zasca que recibirá Jesulín de Ubrique por parte de la colaboradora.

La de San Blas parece que no aguanta más y, en su última intervención en Sálvame, Belén se ha quedado muy a gusto lanzándole más de un mensaje al padre de su hija, Andrea Janeiro.

No aguanta más. Y eso es más que evidente a juzgar por las innumerables advertencias que la vecina de Paracuellos del Jarama le ha dirigido al torero en una de esas gloriosas tardes en las que la colaboradora se convierte en una fábrica de memes.

El estallido de 'La Esteban' comenzó con un sincero y profundo agradecimiento por parte de la ganadora de GH VIP a la tía de su hija y hermana de Jesulín, Carmen Janeiro, a quien le agradeció "ser la única de la familia que te preocupas por mi hija, te estaré siempre agradecida. Eres la única, gracias por portarte como te portas. Y por alguna cosas también a Beatriz Trapote".

Bronca para Jesulín

Tras este agradecimiento, Belén pasó de la amabilidad a la más absoluta de las furias y comenzó a atacar, sin piedad, al padre de su hija, Jesús Janeiro, tras conocerse que será él quien asuma la operación de pecho de su hija y que, en su defecto, Andrea Janeiro, tenga una atención ínfima por parte del que también es su padre.

"Me jode y joroba que a una se le paguen las tetas y a otra no se le pague la mitad de la carrera. Aquí sí se ven los hijos de segunda pero gracias por nada. Y no hablo más porque me va a caer una de tres pares de narices", empezaba enfadada la de San Blas.

Muy enfadada, Belén Esteban aseguró que no hablaba más porque su hija le obliga a mantenerse en silencio. "Jesulín, qué suerte tienes de que tu hija no me deje hablar. Esa es la suerte que tú tienes ahora mismo, porque si me dejara se te caería la cara de vergüenza. Qué suerte tienes de la hija que tienes... Me va a regañar cuando llegue a casa. Gracias por nada, tienes mucha suerte. En el pecado tienes la penitencia, quien te ha visto y quien te ve", decía tajante Belén.