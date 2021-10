Nagore Robles acudió este jueves a 'Sálvame' a promocionar 'Sobreviviré', el espacio que conduce en Mitele Plus y de paso tirar algunos dardos a colaboradores... Y también a presentadores de la cadena. Aunque su principal diana fue María Patiño, finalmente Robles se mojó y criticó a otros presentadores de la cadena como Ana Rosa Quintana y Jordi González.

Acompañada por los colaboradores de su programa Ibán García y Elsa Ruiz, Nagore no tuvo reparos en hablar de la presentadora de 'Socialité': "A mí Patiño no me cae bien y no me gusta como presentadora. Porque es "yo, yo, yo, yo"", dijo. Sus palabras escocieron a Gema López, que le pidió que se atreviera a decir más nombres: "¿Tendrías el mismo 'toto' con alguna presentadora poderosa de la cadena?". "Yo tengo un 'toto' de aquí a Logroño", le respondió Nagore. "Te falta...", dijo por lo bajini Gema, a lo que ella respondió: "A mí no me falta. Gema tiene otro problema. Una no calla y la otra no escucha", dijo en referencia a Patiño y ella.

Fue entonces cuando Nagore soltó la bomba: "Hemos dicho que de vez en cuando no nos gusta Ana Rosa, que Jordi (González) no nos gusta para nada. Y Cristina Tárrega menos". Sus declaraciones no son solo sorprendentes por hablar de otros presentadores de la cadena, también porque ya en 'Sálvame' el director David Valldeperas pidió a gritos que no se mencionara a Ana Rosa hace unos días. "¡De Ana Rosa no se habla!", dijo.

Chelo García Cortés, también presente ayer en plató, salió a defender a su compañera: "Patiño es una presentadora original, ha conseguido con todo su equipo poner 'Socialité' en los mejores índices de audiencia". "Que no se olvide que también es el equipo", soltó Nagore.

Para rematar, Nagore se fue haciendo alusión a Antonio David Flores. Carlota Corredera despidió a Nagore y sus colaboradores con un "aquí no dejamos entrar a cualquiera". Sin embargo, Nagore lanzó una indirecta muy clara: "Habéis tenido a un señor… Uno que le gustaba la jardinería. Uno que nos cae muy mal".