'Sálvame' protagonizó este viernes un momento de tensión con la hija de Jesulín de Ubrique. El formato presentado por Carlota Corredera conectó para hablar con Julia Janeiro tras días de persecución constante y ella quiso lanzar un dardo contra el programa por el trato que le están dando.

Una reportera del formato de las tardes de Telecinco se paseó por el barrio en el que vive la chica para intentar encontrarla. El objetivo del programa era preguntarle por su estilo de vida y sus ingresos después de saberse que se ha sometido a una intervención para aumentarse el pecho de la que habló el espacio.

Al verse con la joven, la periodista empezó a hacerle numerosas preguntas sin obtener respuesta. En cierto punto, Julia se enteró que estaban en directo y soltó un zasca destinado al programa: "El feminismo lo usáis cuando queréis", expresó sin hacer más comentarios.

Carlota Corredera quiso responder ante la indirecta: "Juls, cuando quieras quedamos y te explico de verdad lo que es el feminismo, porque igual no lo sabes. Nosotros no hemos utilizado, que yo sepa, el feminismo de forma selectiva, que es algo que a menudo suele decir. Que a unas mujeres sí y otras no, pero eso no es verdad. En cualquier caso, yo no defiendo a asesinas, aunque sean mujeres".