Ramón García y Gloria Santoro vivieron el pasado lunes 18 de octubre un tenso momento cuando se encontraban presentando su programa 'En compañía'. El espacio de Castilla-La Mancha Media regalaba un jamón a una persona aleatoria que levantase el teléfono. Sin embargo, la llamada no salió como esperaban.

El interlocutor descolgó y el presentador pasó a explicarle la situación: "Disculpa que te moleste. Soy Ramón García, te llamo del programa de televisión En compañía de Castilla-La Mancha Media y te presento a mi compañera, Gloria Santoro. ¿Qué tal está?". El señor, algo incrédulo, respondió: "Ni tú eres Ramón García ni la otra es tal, pero bueno".

Entre risas y todavía con un tono amable, la copresentadora le corrigió: "Fíjate que a mí me gustaría decirte que somos otros, por tener otra personalidad, pero somos el auténtico Ramón y la auténtica Gloria". "Si pones la tele, lo verás", le intentó convencer por su parte Ramontxu.

"Yo estoy en el trabajo. Yo no veo la tele", dijo el interlocutor, que se despidió abruptamente, dejando planchado al presentador: "Adiós, majo. A mí la gente esta que dice 'yo no veo la tele' con desprecio me da un coraje... Como si lo que hiciésemos aquí fuese una mierda. Pues igual la mierda la hace usted, caballero", dijo García.

"Un poquito de educación, qué menos. Que aquí vive y trabaja mucha gente de esto, y encima hacemos un programa que ayuda a los demás. Pues yo no sé en qué trabaja usted ni me interesa tampoco", añadió.